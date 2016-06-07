Эмери возглавит «ПСЖ». Неймару грозит двухлетний тюремный срок. Дайджест событий дня

Эмери станет тренером «ПСЖ»

Похоже, четвертый раз подряд «Севилье» выиграть Лигу Европы не грозит – ее главный человек уже одной ногой в Париже. Сайт известного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио сообщает, что Унаи Эмери уже в ближайшее время возглавит «ПСЖ», хотя на данный момент он еще связан контракт с испанским клубом. А главным тренером ведущей команды Франции пока остается Лоран Блан.

Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

«Ливерпуль» все еще охотится за Игуаином

Юргена Клоппа вчера заметили на матче Кубка Америки между Аргентиной и Чили, поэтому и поднялась новая волна разговоров о возможном переходе форварда «Наполи» Гонсало Игуаина в «Ливерпуль». Интересно, за какую сумму, раз клаусула футболиста составляет аж 94 миллиона евро. Напомним, в прошедшем сезоне серии А Игуаину удалось наколотить 36 голов.

Денисову нашли замену

Грустные новости о сборной России пока не связаны с результатами, но от этого не легче – Игорь Денисов точно не сыграет на Евро-2016, так что планы Леонида Слуцкого снова терпят глобальные изменения. Вместо Денисова заявку сборной России пополнил Артур Юсупов, который не так давно играл вместе с Игорем за «Динамо», а теперь выступает за «Зенит». К сборной России Юсупов уже присоединился, так что информация о замене – официальная.

Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

ARD докажет, что Мутко скрыл положительную допинг-пробу игрока РФПЛ

Проблем в сборной и так хватает, а тут еще и нагнетают наши «друзья». Телеканал ARD грозится показать фильм, в котором будет доказано, что министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко причастен к сокрытию фактов об употреблении запрещенных веществ. Речь идет о положительной допинг-пробе одного из футболистов РФПЛ. Со своими фильмами ARD ну никак не угомонится: новое «кино» станет уже четвертым таковым по счету и будет показано 8 июня.

Кто ж так голосует за сборную чемпионатов Европы?

Более 3,5 миллиона человек голосовали за символическую сборную чемпионатов Европы всех времен на сайте УЕФА. Прославленного советского вратаря Льва Яшина там не оказалось, как показали результаты. Наибольшее представительство у итальянцев, чья команда единственный раз выигрывала Евро 48 лет назад. Впрочем, споры в таких случаях возникают регулярно, но за Яшина обидно.

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на «Астерикса»?

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?

Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать, и почему это похоже на замки

Неймара хотят упечь в тюрьму на пару лет

Какая страшная история. Нападающий «Барселоны» Неймар попал под подозрение в мошенничестве в отношении фонда DIS, когда переходил в каталонский клуб из «Сантоса». 40% от суммы трансфера бразильца должны были быть переведены на счет организации, но от заплаченных «Барселоной» 83,3 миллионов евро DIS получил лишь 17,1 млн. В общем, прокуратура Верховного суда Испании откроет дело в отношении Неймара, который может присесть в камеру аж на два года. Причем вместе со своим отцом.

«Челси» против Евы Карнейро: конфликта больше нет

«Челси» решил вопрос с экс-врачом лондонского клуба Евой Карнейро. «Наш клуб рад объявить, что с доктором Карнейро достигнуто соглашение в отношении ее судебного иска. Мы сожалеем, что некоторые обстоятельства привели к уходу Карнейро из клуба, и приносим ей свои извинения. Официально заявляем, что доктор Карнейро действовала согласно своим обязанностям. Клуб желает ей успехов в дальнейшей карьере. Жозе Моуринью также выражает благодарность доктору Карнейро за превосходную работу и желает ей удачи», – сообщается в официальном заявлении английского клуба. А нельзя было вот так и с самого начала?

Тотти продлил контракт с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти будет радовать фанатов клуба и в 40 лет – он продлил контракт на следующий сезон, который станет для него 25-м по счету в римской команде. «Франческо Тотти на протяжении еще одного сезона будет носить футболку «Ромы» – это официальная информация», – гордо сообщила «Рома» на своем официальном сайте. Великолепная новость для всего европейского футбола.