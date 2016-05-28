Месси, Дрогба, Нойер и другие лучшие игроки финалов Лиги чемпионов

«Барселона» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1

Сезон: 2010/11

Лучший игрок по версии УЕФА: Лионель Месси

Соперничество Месси и Роналду в те годы только набирало обороты. Аргентинский феномен пять лет назад еще не считался звездой космического уровня, но финал Лиги чемпионов начал настраивать людей на это мнение. Месси действительно выглядел на поле одним из лучших. «Барселона» полностью владела инициативой, а торжество тактики Пепа Гвардиолы получилось по-настоящему впечатляющим. Лионель забил победный мяч в ворота «МЮ», оставив англичан без трофея.

Реальный герой: Давид Вилья

Давид Вилья вряд ли считает успешным этап своей карьеры в «Барселоне». В клубе он толком не прижился, а тяжелая травма окончательно выбила форварда из обоймы. Но финальная встреча того розыгрыша Лиги чемпионов была для Вильи одной из главных в его барселонской карьере. Давиду катастрофически не везло на протяжении всего матча. Он упускал один момент за другим, но действовал остро. В концовке матча Вилья все-таки добил уже переставший бороться «Манчестер», а затем под аплодисменты покинул поле.

«Бавария» – «Челси» – 1:1 (3:4, пен)

Сезон: 2011/12

Лучший игрок по версии УЕФА: Дидье Дрогба

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба оказался единственным футболистом «Челси», нацеленным в этой встрече на атаку. Когда «Бавария» повела в счете, именно Дрогба в безнадежной ситуации сумел использовать единственный шанс лондонцев в казавшейся проигранной игре. Если бы не голевое чутье Дидье, успеху «Челси» не суждено было бы случиться. Роберто Ди Маттео получил тренерское признание за правильную тактику, но его футболисты в такой ситуации оказались куда большими героями.

Реальный герой: Петр Чех

Однако это был вратарский финал. Роберто Ди Маттео заставил «Челси» играть от обороны, но это не принесло бы успех, если бы не отличные действия Чеха. Петр в очередной раз доказал, что вратарь – это больше, чем половина команды. На протяжении всей встречи «Бавария» билась о чешскую стену, раз за разом отбивающую мячи. Томас Мюллер оказался единственным, кто смог огорчить соперника. В серии пенальти Чех в решающий момент смутил Швайнштайгера, а «Челси» праздновал победу.

«Боруссия» Д – «Бавария» – 1:2

Сезон: 2012/13

Лучший игрок по версии УЕФА: Арьен Роббен

Немецкий финал оказался одним из самых ярких в истории Лиги чемпионов. Здесь было все. Невен Суботич выносил мяч из пустых ворот, Данте играл сопернику прямой ногой в живот. Когда казалось, что дополнительных 30-ти минут не избежать, голландец Арьен Роббен огорчил Вайденфеллера. «Бавария» победила, а Роббен, которому прочили уход из клуба, доказал свою важность для коллектива. Символично, что тот матч стал последним для Юппа Хайнкеса у руля «Баварии». С Гвардиолой клуб Лигу чемпионов так и не выиграл.

Реальный герой: Мануэль Нойер

Болельщики признали Нойера главным спасителем «Баварии» в этой встрече. Только в первом тайме «Боруссия» могла пять раз выйти вперед, но немецкий голкипер надежно отводил угрозу. Единственный гол в этой встрече вратарь «Баварии» пропустил с пенальти, а его рисковая манера игры в очередной раз принесла клубу успех.

«Реал» – «Атлетико» – 4:1

Сезон: 2013/14

Лучший игрок по версии УЕФА: Анхель Ди Мария

Аргентинец по-настоящему заиграл лишь в дополнительное время. Его пушечный выстрел в угол сумел отразить Куртуа, однако Бэйл сыграл на добивании. Тот гол оказался победным, а Ди Мария до самого финального свистка напрягал оборону соперника. Все замены «Реал» потратил еще к 80-й минуте, но движок Анхеля все равно не выключался. Даже праздновать итоговую победу он бежал стремительнее всех.

Реальный герой: Серхио Рамос

Без гола Серхио Рамоса не было бы итоговой победы «Реала». «Атлетико» в той встрече находился очень близко к победе, но защитник «Реала» на последних секундах сравнял счет в матче. Игра перетекла в дополнительное время, где подопечные Анчелотти разобрались с соперником уже без особой помощи Рамоса. Однако нельзя недооценивать вклад Серхио в эту победу.

«Ювентус» – «Барселона» – 1:3

Сезон: 2014/15

Лучший игрок по версии УЕФА: Андрес Иньеста

Андрес Иньеста провел на поле 78 минут. За это время испанец отметился голевой передачей и упустил несколько голевых моментов. В этой игре Иньеста дирижировал атаками «Барселоны». Король центра поля в концовке игры уступил место на поле легендарному Хави. Тот вкусил последние моменты карьеры в «Барсе», а затем поднял трофей над головой.

Реальный герой: Иван Ракитич

«Ювентус» готовился доставить «Барселоне» много проблем. Команда уже имела опыт встреч с испанским коллективом, пройдя в полуфинале турнира мадридский «Реал». Однако уже на четвертой минуте Иван Ракитич забил классный мяч в ворота Буффона. Этот гол поставил «Юве» в тяжелое положение команды, которой теперь надо было отыгрываться. Мяч Ракитича стал третьим по быстроте в истории финалов Лиге чемпионов. Раньше него удавалось отличиться только Мендьете и Мальдини.

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