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Мамаев, Фидлер и Бечирай – в антисборной 29-го тура РФПЛ

Антисборная 29-го тура РФПЛ:

Вратарь. Нукри Ревишвили («Мордовия»)

Ставим в антисборную за полное отсутствие дисциплины. В пропущенных голах претензии Нукри предъявить нельзя. На курсы же дипломатии сходить ему не помешает. По окончании матча Ревишвили зашел на свой твиттер, где в грубой форме попросил одного из болельщиков «Мордовии» скинуть номер. Состоялась ли «стрелка», история умалчивает.

Центральный защитник. Алексей Козлов («Динамо»)

Наставнику «Динамо» Сергею Чикишеву не позавидуешь. Он оказался в настолько безвыходной ситуации, что вынужден экспериментировать со всеми позициями. В роли центрального защитника в матче с «Кубанью» выступил Алексей Козлов, что и привело к итоговому поражению. Павлюченко забил один из самых «приятных» голов в карьере: красиво и без намека на сопротивление.

Центральный защитник. Томас Фибел («Мордовия»)

Фибел стал жертвой невезения. И чересчур большого желания. Француз с таким упорством принялся блокировать корявый удар Мкртчяна, что мяч после рикошета от него влетел в сетку «Мордовии». Второй гол в итоге оказался решающим. Скорее всего, «Мордовия» проиграла ключевой матч в борьбе за спасение.

Центральный защитник. Родолфо («Терек»)

Бразилец становится завсегдатаем нашей рубрики. Впрочем, виноват в этом он исключительно сам. Ошибки в стиле «уличного» футбола сделали результат матча «Спартак» – «Терек». В эпизоде с первым голом Родолфо проиграл верховую дуэль Боккетти, после чего подарил еще по голу Мельгарехо и Промесу. Проход голландца вышел показательно издевательским.

Правый полузащитник. Григорий Морозов («Динамо»)

«Простите меня!» – не сдерживая слез, сказал Морозов своим болельщикам. Один из приехавших в Краснодар понимающе похлопал его по плечу. Остальные сдержанно зааплодировали, при этом указав на недочеты в игре Григория. Молодой защитник «Динамо» постоянно ошибался позиционно и не мог сделать точную передачу на три метра. Чистой воды психология!

Центральный полузащитник. Олег Власов («Мордовия»)

Наставник «Мордовии» Марат Мустафин решил поэкспериментировать со схемой. На матч с «Анжи» саранчане вышли играть по модулю 4-2-3-1, в котором Власов занимал непривычную для себя позицию плеймейкера. С задачей обострять экс-хавбек «Зенита» абсолютно не справился. Центрфорвард «Мордовии» Евгений Луценко оказался отрезан от игры и не смог использовать свои скоростные данные.

Центральный полузащитник. Артем Фидлер («Урал»)

Стандартная ситуация для центрхава, противостоящего «Ростову». Все попытки Артема продраться сквозь полузащиту разбивались о стройные донские редуты. На 81-й минуте проваливший матч Фидлер откровенно не сдержался и получил заслуженное удаление. Пока вскрыть середину поля «Ростова» удалось лишь «Мордовии», да в какой-то мере «Динамо».

Центральный полузащитник. Павел Мамаев («Краснодар»)

Выражение «пятка Мамаева» ассоциировалась с чем-то приятным, эстетичным. Начиная с 16 мая, оно рискует стать нарицательным. На 17-й минуте Павел решил покрасоваться нестандартным действием, но потерпел неудачу. Мяч оказался у Ахмеда Мусы, который открыл счет в матче и поставил крест на лигочемпионских мечтах «Краснодара».

Левый полузащитник. Александр Данцев («Урал»)

Тимофей Калачев позволял себе все, что хотел. Белорус вышел в основе и растерзал бедного защитника «Урала». Калачев сделал ряд опасных навесов, и к 74-й минуте его кросс наконец достиг цели. В концовке матча болельщики «Ростова» овациями встречали каждое касание мяча Калачевым. На изможденного Данцева было больно смотреть.

Нападающий. Фатош Бечирай («Динамо»)

В первый час албанец пробежал больше, чем Аподи. При этом на его КПД смотреть без иронии было невозможно. Партнеры совершенно не понимали Бечирая, а тот – не зацепился ни за один мяч. «Этот гол – то же самое, когда ты оказался на одной сцене со Жванецким и один раз удачно пошутил» – сказал Василий Уткин про мяч Бечирая мадридскому «Реалу». В РФПЛ Фатос удачно «пошутил» целых два раза. Все надежды болельщиков «Динамо» – на чудесное исцеление Погребняка к последнему туру.

Нападающий. Сильвестр Игбун («Уфа»)

«Неудержимые» нападающие «Уфы» и «Динамо» продолжают соревноваться друг с другом. В последних пяти матчах сильнее оказались представители Башкортостана – 2:1. Но это не спасло Слая Игбуна от включения в нашу антисборную. Голкипер «Амкара» Александр Селихов в этот день наслаждался весенним уральским солнцем. И это – в ключевом для «Уфы» матче!

Павлюченко, Еременко, Азмун и другие герои и антигерои – в обзоре 29-го тура РФПЛ

«Ростов» станет чемпионом, «Зенит» не получит медали, «Динамо» вылетит в ФНЛ. Возможные расклады последнего тура

Россия. Премьер-лига Динамо Урал Мордовия Уфа Краснодар Ахмат Мамаев Павел Данцев Александр Ревишвили Нукри Фидлер Артем Козлов Алексей Власов Олег Бечирай Фатош Морозов Григорий Фибел Томас Игбун Сильвестр Родолфо
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