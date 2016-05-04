ЧМ-2018. Какой будет сборная Франции?

Вратарь – Альфонсе Ареола

Возраст на момент начала ЧМ – 25 лет

Маленькими, но уверенными шагами, страж ворот удивляющего в нынешнем сезоне «Вильярреала» вынуждает обратить на себя внимание главного тренера национальной команды. Альфонсе прошел весь путь сборной, начиная от юниорской до 16 и заканчивая победой на чемпионате мира до 20 лет в 2013 году. Ареола пока не смог закрепиться в основе богатого «ПСЖ», что нисколько не удивляет, в клубе итак имеются два вратаря высокого уровня – Сиригу и Трапп. Зато француз отлично проявляет себя в первенстве Испании, сыграв уже 31 матч. Его надежная игра является одной из причин, по которой «желтая субмарина» закрепляет за собой четвертую строчку в турнирной таблице, уступая лишь «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико». Похоже, следующая ступень – это место первого номера парижан и дебют на Чемпионате мира.

Альтернатива: Уго Льорис

Центральный защитник – Рафаэль Варан

Возраст на момент начала ЧМ – 25 лет

Молодой «реаловец» уже стал незаменимым игроком основной команды Дидье Дешама. Рафаэль стабильно играет в Мадриде, ежегодно противостоя сильнейшим нападающим мира. Высокий защитник, обладающий не менее высокой скоростью и точностью передач, идеально впишется в игру любого клуба, и уж тем более сборной. Варану в 23 года уже не нужно ничего доказывать. Несмотря на то, что у Франции есть масса других неплохих центральных защитников, вызов Рафаэля на грядущий мундиаль не вызывает сомнений.

Альтернатива: Самюэль Юмтити/Лоран Косьелни

Центральный защитник – Эмерик Ляпорт

Возраст на момент начала ЧМ – 24 года

Юный баск дебютировал за «Атлетик» из Бильбао в 2012 году и до сих пор является ключевым игроков команды. За Эмериком уже не один год охотятся гранды мирового футбола и его назревающий трансфер в «Манчестер Сити» или «Барселону», похоже, неминуем. Оно и понятно, француз достойно смотрится в сильнейшем европейском чемпионате. Помимо оборонительных действий, которые отлажены у Ляпорта до высочайшего уровня, он обладает мощным ударом, навыком длинного паса и очень хорош на стандартах как у своих, так и у чужих ворот. Единственным конкурентом защитника «львов» может стать не менее одаренный Курт Зума. Через пару лет увидим, в чью же все-таки пользу сделает выбор Дешам.

Альтернатива: Курт Зума/Эльяким Мангала

Левый защитник – Лайвен Курзава

Возраст на момент начала ЧМ – 25 лет

Курзава вполне мог выступать за сборную Польши, имея благодаря матери данное происхождение. Но такие классные левые защитники во Франции на вес золота. Игрок заблаговременно завоевавшего титул «ПСЖ» всего год назад бороздил бровку «Монако», отдавая голевые передачи посредством шикарных кроссов в штрафную площадь соперников. Порой, его вклад в атакующие действия превышает пользу игры в обороне. Это делает Курзаву универсальным защитником. Лайвен только начал осваиваться в большом клубе, но уже показывает осмысленную игру, достойную вызова в национальную команду на ЧМ-2018.

Альтернатива: Люка Динь/Гаэль Клиши

Правый защитник – Себастьян Корчиа

Возраст на момент начала ЧМ – 27 лет

Все быстрее стареющие и теряющие форму Жалле и Дебюши, скорее всего, уступят свое место игроку «Лилля». Себастьяна нельзя назвать топовым игроком, но все остальные претенденты на место правого защитника либо слишком молоды и неопытны, либо наоборот, имеют возраст за 30 и игру, наглядно указывающую на привычный спад карьеры. Тем не менее, Корчиа, некогда капитан молодежной сборной Франции, успел поиграть за трех французских середняков, имея за плечами школу все того же «ПСЖ». Более подходящего футболиста на правый фланг подобрать можно будет только ближе к началу Чемпионата мира.

Альтернатива: Матье Дебюши

Опорный полузащитник – Н’Голо Канте

Возраст на момент начала ЧМ – 27 лет

Канте стал настоящим открытием сезона в Англии наряду с одноклубниками Джейми Варди и Риядом Марезом. Если за англичанином и алжирцем закреплен статус главных ответственных за результативные действия, то надежностью в обороне «Лестер» во многом обязан именно французу. 169 сантиметров роста не мешает Н’Голо в каждом матче выгрызать мяч у соперников, будь то Уэйн Руни или Серхио Агуэро. Цепкий, неуступчивый и выносливый полузащитник своей работоспособностью подвергает в шок не только болельщиков «лис», но и главного тренера Клаудио Раньери. Сложно представить сборную Франции без такого целеустремленного опорника.

Альтернатива: Франсис Коклен/Морган Шнайдерлин

Центральный полузащитник – Поль Погба

Возраст на момент начала ЧМ – 25 лет

Главная звезда французов всего через пару лет будет блистать на футбольных стадионах России. Ни у кого не вызывает сомнений, что Поль не только выступит на чемпионате мира, но и возьмет на себя роль лидера. Полузащитник «Ювентуса», не прижившийся в свое время в «МЮ» Сэра Алекса Фергюсона, сейчас проводит уже четвертый сезон за «старую синьору» и радует фанатов красивой игрой и сумасшедшими дальними ударами. У Погба почти нет недостатков для его позиции. Высокий, но в тоже время пластичный француз умело обращается с мячом, хорошо видит поле и способен отдать выверенную передачу с любого расстояния. Идеальный игрок для сборной Франции.

Альтернатива: Адриен Рабьо /Димитри Пайе

Центральный полузащитник – Блейз Матюиди

Возраст на момент начала ЧМ – 31 год

Так уж выходит, что Блейз будет самым возрастным, а, значит, и самым опытным игроком своей национальной сборной. Француз ангольского происхождения в следующем сезоне может превысить отметку в 200 матчей за парижский клуб. Матюиди в 2011 году переезжал в «ПСЖ» с целью заменить Клода Макелеле и справился с этой задачей на ура. Теперь предстоит показать, так же хорошо выполнит свои обязанности опорный полузащитник в играх за команду Дидье Дешама на предстоящем ЧМ?

Альтернатива: Морган Сансон/Мусса Сиссоко

Левый крайний нападающий – Антони Марсьяль

Возраст на момент ЧМ – 22 года

Обладатель премии Golden Boy 2015, вундеркинд, перешедший летом прошлого года в «Манчестер Юнайтед» за 36 миллионов фунтов (мировой рекорд для футболиста, не достигшего 20 лет) ворвался в суровый английский чемпионат также стремительно, как и в состав сборной. Изменения в карьере Антони произошли так быстро, что никто толком не успел заметить как мало кому известный парень из «Монако» в момент стал одним из лидеров невзрачной команды Луи ван Гаала. И на это имеются свои основания: техника, скорость, удар, игра корпусом. Марсьяль хорошо открывается, не боится нагло лезть с мячом в штрафную, много бьет по воротам. В общем, делает все, чтобы принести результат. То, что нужно для сборной, претендующей на победу в турнире.

Альтернатива: Поль-Жорж Нтеп

Правый крайний нападающий – Кингсли Коман

Возраст на момент ЧМ – 22 года

Только представьте, Кингсли в свои неполные 20 лет двукратный чемпион Франции, чемпион Италии и почти чемпион Германии. Поколесив по странам Европы, Коман, похоже, надолго обосновался в рядах мюнхенской «Баварии», все чаще выпускающей талантливого француза в основном составе на важные игры. Реактивный вингер с отличным ударом и набором технических приемов готовится к своему дебютному ЧМ. Мотивация у парня будет запредельная. Интересно посмотреть, как соперники французской сборной справятся с такими молодыми, а, следовательно, быстрыми и техничными флангами команды Дидье Дешама.

Альтернатива: Набиль Фекир/Хатем Бен Арфа

Центральный нападающий – Антуан Гризманн

Возраст на момент ЧМ – 27 лет

После перехода в «Атлетико» Мадрид Антуан стал действовать ближе к центру атаки. Такая перемена пошла на пользу французу, который стал забивать с изрядной регулярностью. За неполные два года Гризманн наколотил почти столько же, сколько за пять сезонов в составе родного «Реал Сосьедада». Новоиспеченный нападающий прекрасно проявляет себя в испанской Примере, продолжая бороться за чемпионство с «Барселоной» и «Реалом». У «матрасника» есть все качества для игры в основном составе сборной на чемпионате мира, который станет для француза вторым в карьере.

Альтернатива: Александр Ляказетт/Карим Бензема

ЧМ-2018. Какой будет сборная Германии?