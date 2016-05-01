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  • Ван Гаал останется в «МЮ». «Ювентус» интересуется Ибрагимовичем. Дайджест событий дня

Ван Гаал останется в «МЮ». «Ювентус» интересуется Ибрагимовичем. Дайджест событий дня

Ван Гаал не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал понять, что останется на посту наставника команды в следующем сезоне. Отметим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ манкунианцы под руководством голландского специалиста занимают шестую строчку в турнирной таблице. «Изначально я хотел подписать с «МЮ» соглашение сроком на два года, но клуб убедил меня заключить контракт на три. Поэтому в следующем сезоне вы снова сможете увидеть меня в качестве главного тренера этой команды», – отметил ван Гаал.

«Ювентус» сделал предложение Ибрагимовичу

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович может вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2004 по 2006 год. Руководство туринского клуба намерено приобрести шведского футболиста в летнее трансферное окно и уже предложило ему контракт с с зарплатой 7 миллионов евро в год. Напомним, ранее 34-летний форвард выразил желание попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Симеоне могут отстранить на 20 матчей

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может не отделаться трехматчевой дисквалификацией, которую он отбывает в настоящий момент. Как сообщается, в матче с «Райо Вальекано» наставник «матрасников» мог обойти запрет на передачу указаний своей команде. Сообщается, что рядом с Симеоне, который располагался на трибуне стадиона, находился тренер вратарей команды, который использовал гарнитуру для передачи указаний аргентинца игрокам. Напомним, что Симеоне был дисквалифицирован за умышленный выброс второго мяча на поле во время атаки соперника в матче с «Малагой».

Смолов побил два клубных рекорда «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча с «Анжи» сможет отпраздновать не только свое лидерство в гонке бомбардиров, но и два новых клубных рекорда, которые он сумел установить. Оформив дубль, Смолов увеличил количество голов в сезоне до 16, тогда как до этого достижение принадлежало Юре Мовсисяну, отличившемуся 14 раз в переходном сезоне 2011/12. Более того, россиянин забивает уже в пятом матче РФПЛ подряд, что также не покорялось ни одному из игроков «быков».

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«Арсенал» готов заплатить за Левандовски 150 миллионов

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Отметим, что польский форвард ранее заявил, что хотел бы попробовать свои силы в английском чемпионате, несмотря на контракт с мюнхенцами, который будет действовать еще три года. «Канониры» готовы заплатить за футболиста 150 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Левандовски провел за «Баварию» в Бундеслиге 30 матчей, в которых забил 27 голов.

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Роналду возобновил тренировки в общей группе «Реала» накануне матча с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду возобновил тренировки в основной группе «сливочных» накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Португальский форвард работал с мячом и выполнял пробежки. Напомним, в первой встрече против «Манчестер Сити», которая завершился вничью со счетом 0:0, Роналду не принял участие. Ответный матч пройдет 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Виллаш-Боаш и Лев являются претендентами на пост наставника «Эвертона»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш могут оказаться у руля «Эвертона» в следующем сезоне. Как сообщает источник, Лев выразил готовность покинуть национальную команду при условии, что руководство «ирисок» сможет выделить ему внушительную сумму на усиление состава в летнее трансферное окно. Португальский же специалист уже не раз заявлял о своем решении покинуть Санкт-Петербург по окончании сезона.

Браво получил травму в матче с «Бетисом»

Голкипер «Барселоны» Клаудио Браво получил повреждение в концовке встречи 36-го тура Примеры с «Бетисом». 33-летнего чилийца на 88-й минуте поединка заменил Марк-Андре тер Штеген. В ближайшее время вратарь пройдет медицинское обследование, по результатам которого станет известна степень серьезности травмы.

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Комментарии (7)
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арейская
1462150224
Рада за Фёдора, даёшь четыре гола в оставшихся матчах!
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Ilyailyushka
1462168648
Лучшее решение руководства МЮ
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mihail1980
1462171901
)
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dodik_aqalarov
1462176392
))))))))))))))))))))))
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anri1703
1462182456
Лев в эвертоне как то пока с трудом верится так же как лева в арсенале Венгер не любитель тратить
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САФ-великий
1462217959
МЮ на 5 месте, а не 6
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Даньчез
1462356208
ахаха Боже бедный МЮ
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