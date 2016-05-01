Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Время перемен. Как фанаты «Арсенала» ведут войну с Венгером


    0
    Голосов: 0
    01.05.2016 18:00
    В отношениях наставника «Арсенала» с фанатами клуба наступил окончательный разлом. Теперь болельщики ненавидят Венгера, а тот старается свалить на них всю вину за проигранное чемпионство. «Бомбардир» рассказывает, как фанаты «Арсенала» протестовали на игре с «Норвичем».
    СПОЙЛЕРЫ
    Терпение лопнуло. Болельщики пришли на стадион, чтобы высказать протест против Арсена Венгера. Фанаты больше не готовы терпеть глупые оправдания по поводу причин проигрыша очередного возможного титула. Достается и владельцу клуба, продолжающему доверять Венгеру.

    «12 лет Венгера – оправдания, 9 месяцев Раньери – титул чемпиона», – с такими плакатами Венгера встретили болельщики «Арсенала» перед матчем с «Норвичем». «Пришло время перемен», – девиз, который все чаще звучит из уст болельщиков. Эпоха Венгера принесла команде немало хорошего. Воспитание молодежи, грамотные трансферы и привлекательная игра – лишь маленькие победы на второстепенных фронтах. Временами «Арсенал» показывает футбол никак не хуже того, что демонстрирует даже «Барселона». Однако каталонцы завоевывают титулы. «Арсенал» же по обычному сценарию борется за четверку, дающую только попадание в Лигу чемпионов. За такое выступление команды серьезно достается не только Венгеру, но и владельцу команды Стэну Кронке.

    В нынешнем сезоне любимое место Венгера на границе зоны Лиги чемпионов могло смениться большой победой в чемпионате. «Арсенал» в первой половине сезона действительно был лучшим клубом страны. Но когда команда пошла в развал, то Венгер свалил все на фанатов. «Ливерпуль» – пример для подражания. Мы проиграли чемпионат на «Эмирейтс», где не получали должной поддержки. На домашнем стадионе у нас не самая лучшая атмосфера. Клуб и болельщики должны держаться вместе», – выпалил Венгер. Смогут ли фанаты оправиться от такого удара в спину? Они показали это уже на игре с «Норвичем». У «Арсенала» была поддержка, но в сторону Венгера шел сплошной негатив.

    «Арсенал» все еще сохраняет шансы даже на второе место, но сезон фанаты уже записали в разряд провальных. Слишком много возможностей клуб упустил в последнее время. «Мы хотим финишировать выше «Тоттенхэма», – говорит Дэнни Уэлбек, выделяя главную цель на оставшуюся часть сезона. Если это произойдет, то Венгер наверняка будет удовлетворен. Но фанатов пустыми обещаниями и промежуточными победами больше не удовлетворить.

    «Болейте не за режим, а за команду», – самые разумные представители болельщиков пытаются хотя бы что-то вынести из слов Венгера против них. Но прямо сейчас ясно лишь то, что Арсен Венгер больше никогда не получит той поддержки, которая у него была долгие годы. Теперь у Венгера больше не остается права на ошибку. Если летом он не уходит из команды, то обязан в следующем сезоне брать титул. Возможно, мы увидим самую красивую сказку, когда «Арсенал» возьмет трофей в борьбе с пятью-шестью боеспособными соперниками. Но пока остается лишь наблюдать за тем, как фанаты пытаются сделать жизнь тренера невыносимой, а тот – придумать перед ними достойное оправдание.

    Вот так вчерашние акции протеста выглядели со стороны участников процесса.

    Time to say goodbye. Почему с Арсеном Венгером не нужно церемониться

    Пять причин, по которым «Арсенал» умудрился проиграть титул

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter, Squawka
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 2 мая 2016, 11:49

      Арсэн зыходзь !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Russland8787 1 мая 2016, 23:38

      Венгеру все-таки пора,пора расстаться со своим детищем и перейти в другой клуб,его многие клубы хотят видеть у руля.Думаю он еще создаст команду уровня Арсенала сезона 2003-2004.Он принес очень много денег Арсеналу раскрывая молодняк и продавая их за 10-20-30 млн(были суммы и больше),по-этому руководство не увольняет его.В ЛЧ играет стабильно,из группы тоже выходит.....Тренер который умеет зарабатывать денег клубу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 1 мая 2016, 21:55

      Пора уходить. Венгер вцепился в Арсенал и не ценит себя. Тренер хороший, но засиделся, зарос пылью, потерял азарт, пора встряхнуть себя новым вызовом и дать команде новое дыхание. Статья отличная!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 1 мая 2016, 19:52

      После ухода Венгера будет хуже

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      NiTRo > Lesha VV 2 мая 2016, 14:27

      Возможно,что будет хуже,даже скорее всего что будет хуже,но то что происходит сейчас тоже не айс..... сейчас еще Венгера уважают,признают его заслуги,еще один такой сезон как этот и в его будут плеваться,просто нужно уходить когда ты на вершине,чтобы запомнили так сказать на века,а так можно и популярность потерять,должность и все заслуги забудут очень быстро......нужно было за Клоппа борться,нужно было его ставить у руля Арсенала....ИМХО....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 1 мая 2016, 17:24

      Очень надеюсь, что этот сезон, этот провал будет последним. Во всяком случае верю в то, что после такого Арсенал больше не станет столь небрежно сливать и свою честь, и свои титулы в унитаз

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11