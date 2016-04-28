Крест Мигеля. Как Данни дважды возвращался в большой футбол

Первая травма

Подробно рассказывать о том, какой резонанс вызвал переход Данни в «Зенит», особого смысла нет. Да, трансфер Мигеля тогда стал самым дорогим в истории российского футбола, что не могло не привлечь к нему внимание. Общественность негодовала, фанаты «Динамо» ругались, болельщики «Зенита» с подозрением смотрели на татуировку с литерой «Д» на предплечье новичка.

Все перевернулось уже спустя пару недель. Данни вышел в стартовом составе на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед» и затмил всех своих новых партнеров, тот Кубок УЕФА выигрывавших. И Домингес, и Аршавин, и Погребняк вместе с миллионами зрителей по всему миру смотрели, как португалец оставляет в дураках половину «Манчестер Юнайтед», в том числе Фердинанда с Видичем, считавшихся на тот момент одними из лучших игроков на своей позиции, и направляет мяч мимо Эдвина Ван дер Сара, принося «Зениту» победу.

Спустя ровно год после победы «Зенита» в Кубке УЕФА над «Глазго Рейнджерс» Данни получит свою первую серьезную травму в карьере. На тренировке во время беговых упражнений португалец почувствовал резкую боль в правом колене. Диагноз – разрыв крестообразных связок, оставивший Мигеля вне футбола на шесть месяцев. Лучано Спаллетти, обхватив безволосую голову, долго и упорно думал над тем, что ему делать. Он только прибыл в Санкт-Петербург, только ознакомился с возможностями футболистов, только обустроил быт, и вот спустя пару месяцев лишился своего ключевого игрока, вокруг которого собирался строить игру команды. Период перед приходом Спаллетти был одним из самых трудных в новейшей истории «Зенита». Команда провалила групповой турнир Лиги Европы, плелась в середине турнирной таблицы РФПЛ.

Александр Дюков сменил Сергея Фурсенко на посту президента клуба, скаут Константин Сарсания решил попробовать себя в роли тренера, Алехандро Домингес резко сдал обороты и собрался в обратно в «Рубин», Анатолий Тимощук почти подписал контракт с «Баварией», а Андрей Аршавин уже зажигал в «Арсенале». В общем, перемены назревали, потому приход итальянского специалиста, сменившего Дика Адвоката, был очень важен. Как была важна и фигура Данни, на которого все смотрели как на нового лидера команды.

После невероятно сложного восстановления Мигель вернулся на поле и ожидания оправдал. Тот «Зенит» запомнился многим: Вячеслав Малафеев, наконец, обрел уверенность в себе, Роман Широков из защитника переквалифицировался в полузащитника и стал одним из лучших в России, Александр Кержаков нашел себя после возвращения в родную команду и также вышел на новый уровень. А Данни обыгрывал один в один, забивал, отдавал голевые передачи, куражился и вел тот «Зенит» к новым высотам.

Вторая травма

В 2012 году Мигель был на пике своей карьеры – в Лиге чемпионов вместе с командой он добыл первый в истории сине-бело-голубых выход в плей-офф. Однако в нем ему сыграть не удалось – на одной из тренировок он получил болезненный удар в колено от игрока молодежки и с криком повалился на газон. Так Данни получил второй в карьере разрыв крестов. Восемь месяцев невероятно трудных упражнений на различных тренажерах, закачка колена, многочасовые занятия по три раза в день – и Мигель вновь сделал невозможное, в ноябре выйдя на поле.

С тех пор, как Данни «мочился» на угловой флажок после гола «Порту» на Петровском утекло много воды. С понурым видом смотревший на это действие Халк подписал контракт с «Зенитом», вместе с Акселем Витселем побив рекорд Мигеля по дороговизне трансфера, Игорь Денисов, возмущенный зарплатами новичков, устраивал один из грандиознейших скандалов в российском футболе, Лучано Спаллетти считал последние дни в Петербурге.

Вскоре всем стало понятно, что команда изжила себя, и, как и несколькими годами ранее, ей нужна перестройка. Таким образом, Данни вновь вернулся на поле в эпоху перемен. В Питер приехал Виллаш-Боаш, отказавшийся от услуг ряда футболистов, и вновь видоизменивший манеру игры. Мигелю вновь пришлось подстраиваться под новые требования тренера. Однако теперь он был не первой звездой в команде. Да, португалец сохранил место в основе, однако ставка делалась на других исполнителей, да и возраст давал о себе знать – после двух тяжелых травм Данни так и не вернулся на прежний уровень.

Третья травма

Зато Мигель стал идеальным капитаном, который сумел объединить на поле звездных легионеров и молодых российских футболистов. Прошлым летом он был на пороге ухода из «Зенита», однако, в конце концов, выбил новый двухлетний контракт. Теперь же, после очередной травмы крестообразных связок, полученных Данни накануне и выбившей его из игры еще на 8-9 месяцев, в голове сам собой назревает вопрос – а выйдет ли еще он на поле в футболке «Зенита» и выйдет ли вообще в любой другой. На пороге новых перемен сине-бело-голубым вновь придется привыкать к жизни без своего капитана, который возможно никогда не вернется.

С уходом Данни мы прощаемся с целой эпохой. После отъезда родных Аршавина, Кержакова и Денисова олицетворением команды для болельщиков стал именно Мигель, верой и правдой служащий клубу вот уже почти семь лет. Фанаты как могут поддерживают своего любимца, по городу даже появляются вот такие граффити.

Данни также сохранил частичку России и Питера в сердце – татуировка с именами сыновей на русском и разводными мостами говорят сами за себя. Простым болельщикам, вне зависимости от клубных симпатий, остается только надеяться, что этот Профессионал с большой буквы еще не закончил своих выступлений, и его путь с «Зенитом» пока не подошел к концу.

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