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  • Матч Бельгия – Португалия перенесен в Лейрию. Зинченко выслан из сборной Украины. Дайджест событий дня

Матч Бельгия – Португалия перенесен в Лейрию. Зинченко выслан из сборной Украины. Дайджест событий дня

«Реал» хочет купить Морату и тут же нажиться на его продаже

Мадридский «Реал» собирается провернуть выгодную для себя трансферную сделку. «Сливочные» готовятся воспользоваться правом обратного выкупа Альваро Мораты из «Ювентуса» за 24 миллиона фунтов стерлингов, чтобы затем продать футболиста в лондонский «Арсенал» сразу за 40 миллионов. В текущем сезоне на счету испанского форварда шесть голов и четыре голевые передачи в Серии А.

Роналду окружил заботой Неймара на церемонии вручения «Золотого мяча»

Интересные подробности о состоявшейся в январе церемонии поведала ее ведущая – Кейт Эбдо. По ее словам, именно Криштиану Роналду позаботился о новичке мероприятия – Неймаре, рассказав и показав тому все, что требуется делать на церемонии. «Неймар пришел с Месси, но именно Роналду провел его везде, показал ему все и объяснил, что ему нужно делать, лишний раз удостоверившись, все ли ему перевели, – вспоминала Эбдо. – Он был очень доброжелателен и заботлив по отношению к Неймару, присматривал за ним, чтобы тот не сделал ничего лишнего. Думаю, эту сторону Криштиану не все ожидали увидеть».

Гвардиола покинет «Баварию» из-за конфликта с руководством клуба

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола уйдет со своего поста по окончании сезона из-за разногласий с руководителями клуба. Одной из спорных ситуаций стала продажа Тони Крооса в «Реал», которую Гвардиола не хотел допустить, однако трансфер немца не был единственной причиной конфликта. Именно поэтому испанский специалист возглавит со следующего сезона «Манчестер Сити», где получит больше полномочий. А тренером «Баварии» станет Карло Анчелотти.

Красножан – один из кандидатов на пост главного тренера «Кубани»

Уже на этой неделе краснодарский клуб может обзавестись новым тренером, если на смену Сергею Ташуеву придет известный российский специалист Юрий Красножан, который уже работал в «Кубани» первую часть сезона-2012/13. Впрочем, назначение может произойти лишь в том случае, если председатель совета директоров краснодарского клуба Олег Мкртчан прекратит финансирование клуба.

Бельгия и Португалия сыграют не в Брюсселе, а в Лейрии

После страшных терактов, произошедших в Брюсселе во вторник, было принято решение отменить намеченный на 29 марта товарищеский матч БельгияПортугалия. Власти бельгийской столицы не стали рисковать безопасностью участников и болельщиков, и их просьба об отмене игры была удовлетворена. Между тем, чуть позже Федерации футбола Бельгии и Португалии сумели договориться о проведении встречи в португальском городе Лейрия, поэтому футбольный матч между одними из фаворитов предстоящего Евро-2016 все-таки состоится, причем в тот же день и в то же время.

Слуцкий рассказал, в каких составах сборная России сыграет матчи с Литвой и Францией

«В мартовских товарищеских матчах планировалось наигрывать состав близкий к тому, который будет на Евро, – сообщил главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. – Мы решили это использовать по максимуму – с одной стороны, для наигрывания основного состава и понимания того, как мы смотримся на фоне топовых команд, как сборная Франции. С другой – для того, чтобы окончательно определиться со списком игроков, которые поедут на Евро, потому вызвали чуть больше игроков, чем обычно, и решили посмотреть их в деле. В игровой деятельности в матче с Литвой и на тренировках».

Сборная России сыграет с командой Литвы 26 марта, а со сборной Франции – 29 марта.

Украинцы отправили двух игроков своей молодежной сборной обратно в российские клубы

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко покинул расположение молодежной сборной Украины и не смог принять участие в матче против английской «молодежки». Федерация футбола Украины сообщила, что Зинченко сам попросился отпустить его и отправился обратно в клуб из-за вирусной инфекции. По той же причине в клуб (краснодарскую «Кубань») отправили еще одного украинца – Игоря Жураховского. Над информацией о простуде генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов только посмеялся: «Ну что здесь сказать? Вот он сидит рядом абсолютно здоровый. Мы его отправили в сборную абсолютно здоровым. То они говорили, что не отправляли вызов, – мы его продемонстрировали. Теперь у него инфекция. Что нам теперь, справку предоставить? Это смешно, конечно»

Швайнштайгер рискует пропустить Евро-2016

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер получил серьезную травму: у него диагностирован частичный разрыв связки правого колена. По этой причине немецкий футболист может пропустить не только остаток сезона, но и летний чемпионат Европы, который пройдет во Франции. Это повреждение Швайнштайгер получил на тренировке сборной Германии 22 марта, хотя не так давно сумел восстановиться от предыдущей травмы колена.

Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Европа
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