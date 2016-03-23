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    ФФУ: «Зинченко и Жураховский не сыграют за молодежную сборную Украины из-за простуды»

    Федерация футбола Украины прокомментировала не вызов в молодежную сборную полузащитников «Уфы» Александра Зинченко и «Кубани» Игоря Жураховского.

    Оба футболиста не сыграют за украинскую молодежку из-за вирусной инфекции.

    «Врачи молодежной команды оставили игроков под наблюдением медиков. Зинченко попросил отпустить его раньше, поскольку его клуб отправляется на сборы. Все ребята, которые заболели, понадобятся нам в мае во время отборочных матчей Евро-2017», – рассказал главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко.

    Источник: ФФУ

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    23.03.2016 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2016, 21:20

      без разницы из за чего не вызвали,это их сборная им и решать

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