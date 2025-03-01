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  • Семак разгневался на судью матча с ЦСКА: «Не видит фол в пяти метрах от себя»

Семак разгневался на судью матча с ЦСКА: «Не видит фол в пяти метрах от себя»

1 марта, 23:09
73

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не понравилось судейство Сергея Иванова в 19-м туре РПЛ против ЦСКА (0:0).

– Давно у вас не было видно такой мимики и эмоций по поводу судейства. Могли бы охарактеризовать еще какие-то моменты? Вам манера Иванова не нравится, какие-то конкретные эпизоды? Что было такого, что вызвало у вас гнев?

– Таких много моментов было, они накапливаются. Даже с тем же фолом на Педро – он же не видел момент, даже фол не дал. Срыв атаки идет, а ему подсказал ассистент, представляете? Он даже не видит [нарушение правил] в пяти метрах [от себя]. Карточка Эраковичу – обоюдная борьба, игрок сам падает, а он дает фол и карточку. То есть такие моменты… Фол, мяч остается у нас, опасная атака – он свистит в центре поля, штрафной.

Решения [арбитра сегодня] – это какая-то нервозность, может, тоже первый матч. И таких моментов было очень много, очень много примеров могу привести. Наверное, я не совсем объективен, потому что больше обращаю внимание на ошибки, которые против нашей команды, но моментов было очень много, которые вызывали вопросы. Неверные решения судьи не повлияли на исход матча сегодня, на мой взгляд, но тут вопрос не в манере судейства, а в том, что все-таки он много пропускает или свистит неверные решения скорее, а не трактовки.

  • «Зенит» возглавил таблицу.
  • ЦСКА остался на 6-м месте.
  • Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Семак Сергей Иванов Cергей
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Комментарии (73)
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alexpiter2000
1740871289
Дебилов сегодня в комментарии допустили Желчи изрыгают море, по игре ноль комментариев. Зачем? Непонятно, видать так воспитали
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Борис34684
1740877545
Что то Сирожа не то несёт, в первом тайме на Мусаеве можно было удалять двоих бо.. ков, но продажный даже жёлтой не дал. Не стоит Сирожа как раз тебе сопли распускать, отскочил.
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АЛЕКС 58
1740888373
Скоро вместо нытика сельдерея пудель придёт к б..ам
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Спартачище
1740890384
Сирожа опять плачет Как и болотные девочки фонадки попрятались в слезах
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Дубина
1740891459
Ныть! За Тосно!
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WILDLING_HRUNDEL
1740895242
Все судьи тащут за рыло хряков в лидеры
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subbotaspartak
1740896081
Когда Сперцяна под носом судьи без свистка с поля вынесли - вот крутейшее судейское за вчера...
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алдан2014
1740896534
Занервничал Серёга. Чует,что с таким сбродом не видать чемпионства. Ну чё в Уфу возьмут,не переживай
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andr45
1740899710
Семак: «Не видит фол в пяти метрах от себя» и очевидную симуляцию барнаульского дельфина(
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BuenosArgentina
1740933553
Семак , Зениту не видеть чемпионства если что то не изменится причем немедленно. Говорю говорил и буду говорить нужно скорости увеличить мяч двигать быстрее при тотальном прессинге на таких скоростях расчитывать не на что особо , доставлять мяч вперед быстрее, у вас защитник стоит и думает кому пас отдать , а все уже отошли, основы футбола: для этого есть линия полузащиты , она у вас не работает, то есть плохо работает , все идет по флангам , Есть же Педро и Глушенков… передачи все или поперек поля или по флангам, центр нужно двигать , а у вас там никого нет , почему ???
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