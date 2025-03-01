Семак разгневался на судью матча с ЦСКА: «Не видит фол в пяти метрах от себя»

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не понравилось судейство Сергея Иванова в 19-м туре РПЛ против ЦСКА (0:0).

– Давно у вас не было видно такой мимики и эмоций по поводу судейства. Могли бы охарактеризовать еще какие-то моменты? Вам манера Иванова не нравится, какие-то конкретные эпизоды? Что было такого, что вызвало у вас гнев?

– Таких много моментов было, они накапливаются. Даже с тем же фолом на Педро – он же не видел момент, даже фол не дал. Срыв атаки идет, а ему подсказал ассистент, представляете? Он даже не видит [нарушение правил] в пяти метрах [от себя]. Карточка Эраковичу – обоюдная борьба, игрок сам падает, а он дает фол и карточку. То есть такие моменты… Фол, мяч остается у нас, опасная атака – он свистит в центре поля, штрафной.

Решения [арбитра сегодня] – это какая-то нервозность, может, тоже первый матч. И таких моментов было очень много, очень много примеров могу привести. Наверное, я не совсем объективен, потому что больше обращаю внимание на ошибки, которые против нашей команды, но моментов было очень много, которые вызывали вопросы. Неверные решения судьи не повлияли на исход матча сегодня, на мой взгляд, но тут вопрос не в манере судейства, а в том, что все-таки он много пропускает или свистит неверные решения скорее, а не трактовки.