Первый тренер Соболева прокомментировал нырки игрока в матче с ЦСКА

Александр Горбунов, первый тренер зенитовца Александра Соболева, оценил симуляции нападающего в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Форвард «Зенита» дважды упал в штрафной площади в матче с ЦСКА (0:0).

Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в пользу петербуржцев.

У Соболева в 12 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

«Соболева немного прихватывал защитник ЦСКА, но отпустил. Саша не рассчитывал, что отпустит, и упал. На пенальти не тянуло, всe-таки надо было постараться устоять. За симуляции дают жeлтые карточки, а Соболев еe не получил. Значит, судья посчитал, что нарушение было, но оно не тянуло на пенальти. Симуляции со стороны Соболева там не было, не понимаю критики.

Он старается и бьeтся. Почему не критикуют тех, кто не забивал выходы один в один? Выше ворот, во вратаря – и тишина. Что Матео Кассьерра сделал за игру? Надо обсуждать всю игру, а не два падения Соболева за пять минут до конца», – сказал Горбунов.