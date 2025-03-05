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  • Первый тренер Соболева прокомментировал нырки игрока в матче с ЦСКА

Первый тренер Соболева прокомментировал нырки игрока в матче с ЦСКА

Вчера, 11:30
5

Александр Горбунов, первый тренер зенитовца Александра Соболева, оценил симуляции нападающего в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

  • Форвард «Зенита» дважды упал в штрафной площади в матче с ЦСКА (0:0).
  • Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в пользу петербуржцев.
  • У Соболева в 12 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

«Соболева немного прихватывал защитник ЦСКА, но отпустил. Саша не рассчитывал, что отпустит, и упал. На пенальти не тянуло, всe-таки надо было постараться устоять. За симуляции дают жeлтые карточки, а Соболев еe не получил. Значит, судья посчитал, что нарушение было, но оно не тянуло на пенальти. Симуляции со стороны Соболева там не было, не понимаю критики.

Он старается и бьeтся. Почему не критикуют тех, кто не забивал выходы один в один? Выше ворот, во вратаря – и тишина. Что Матео Кассьерра сделал за игру? Надо обсуждать всю игру, а не два падения Соболева за пять минут до конца», – сказал Горбунов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр
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Комментарии (5)
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Тинез Розоп
1741167985
А вот первые тренеры Мойзеса и Дивеева , скажут наоборот)... (2-1)
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Борис34684
1741168865
Можно хоть что говорить по поводу голубого дельфина, это ничего не решит. Эту погонь уже все изучили, сам себе гамно наклал по самое нихачу.
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aldo conte
1741169166
Соболев забить не может, пытается хотя бы заработать пенальти. Что тут не понятного. Любой, у кого играть не идёт, будет что-то предпринимать, а то на лавку посадят и кранты - дальше "Крылья" или Нижний Новгород.
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serhio80
1741175659
Первый тренер дельфина в каком бассейне работает?
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DOCTOR PENALTY
1741177061
А вот и автор вышел на сцену - специалист, который привил Соболеву дельфинный стиль игры. ""
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