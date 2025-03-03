Защитник «Зенита» не верит, что Соболев симулировал в матче с ЦСКА

Футболист «Зенита» Ваня Дркушич высказался об игре своего одноклубника Александра Соболева.

Петербуржцы в субботу сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.

У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».

Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

«Александр очень качественный игрок, я очень верю, что он забьет еще много голов и принесет пользу «Зениту».

Его критикуют из-за симуляций? Я верю Саше, если был контакт в штрафной, из-за которого он упал, значит контакт был», – заявил Дркушич.