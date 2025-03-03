Экс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитров в игре 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Хорошая работа [Сергея] Иванова. Такие игры надо проходить именно так. Когда и сказать ничего нельзя на пресс-конференции, и по моментам не высказаться.

Говорить можно только про Соболева. Здесь я полностью на стороне Иванова. Натягивать Соболева на жeлтую за симуляцию не было смысла.

В обоих моментах присутствовал контакт. Если бы не он, мы бы говорили о симуляции.

Департамент требует, чтобы игроков наказывали за то, что они рисуют фол без контакта. Для меня главное, что не было пенальти ни в одном из моментов», – сказал Федотов.