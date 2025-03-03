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  • Экс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА

Экс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА

Вчера, 23:23
10

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитров в игре 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Хорошая работа [Сергея] Иванова. Такие игры надо проходить именно так. Когда и сказать ничего нельзя на пресс-конференции, и по моментам не высказаться.

Говорить можно только про Соболева. Здесь я полностью на стороне Иванова. Натягивать Соболева на жeлтую за симуляцию не было смысла.

В обоих моментах присутствовал контакт. Если бы не он, мы бы говорили о симуляции.

Департамент требует, чтобы игроков наказывали за то, что они рисуют фол без контакта. Для меня главное, что не было пенальти ни в одном из моментов», – сказал Федотов.

  • Петербуржцы в субботу сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
  • Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
  • У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
  • Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр Федотов Игорь Иванов Cергей
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Комментарии (10)
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slavа0508
1741034361
Дельфин чёртов . здоровенный парень от него защитники должны отлетать .....а получается малейший контакт и сразу нырок ...
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BRO_football
1741035011
Актёр из Соболева такой же плохой как и футболист!
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FWSPM
1741037982
плохо обработал мяч и тут же когда это понял начал картинно заваливаться. Когда не было ВАР такое прокатывало часто сейчас только позориться с таким исполнением
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Иннокентий-Смоктуновский-
1741038135
Молодец, Соболев, не останавливайся, позорься до конца. 
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алдан2014
1741040963
Дельфинарий
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Странник 09
1741063375
Если бы играл за Спартак, получил бы за симуляцию
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Oldtrafford83
1741064236
И спорить нечего, чистейший дельфинарий!!!
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BarStep
1741065250
Гребаный Спартак! И здесь ничему путному не научили футболера., даж упасть по человечески не может… Рыб :)
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