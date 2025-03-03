Экс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу арбитров в игре 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА.
«Хорошая работа [Сергея] Иванова. Такие игры надо проходить именно так. Когда и сказать ничего нельзя на пресс-конференции, и по моментам не высказаться.
Говорить можно только про Соболева. Здесь я полностью на стороне Иванова. Натягивать Соболева на жeлтую за симуляцию не было смысла.
В обоих моментах присутствовал контакт. Если бы не он, мы бы говорили о симуляции.
Департамент требует, чтобы игроков наказывали за то, что они рисуют фол без контакта. Для меня главное, что не было пенальти ни в одном из моментов», – сказал Федотов.
- Петербуржцы в субботу сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
- Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
- У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
- Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»