Кафанов прокомментировал нововведение в правилах насчет затяжки времени

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на изменение правил.

Теперь, если вратарь в течение 8 секунд не ввел мяч в игру, будет назначаться угловой в пользу соперника.

Сообщается, что перед нововведением были проведены его испытания.

Правило начнет действовать с сезона-2025/26.

«Правило шести секунд себя не оправдало, оно себя изжило. Поначалу были моменты, где назначались свободные удары за шесть секунд, потом было и восемь, и десять. Потом перестали обращать внимание.

Как понимаю, судья будет поднимать руку и делать отсчeт. Это будет лучше для футбола, упорядочит и ускорит игру. Вратари будут вводить мяч быстрее независимо от того, выигрывает или проигрывает твоя команда», – сказал Кафанов.