Кафанов прокомментировал нововведение в правилах насчет затяжки времени

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на изменение правил.
- Теперь, если вратарь в течение 8 секунд не ввел мяч в игру, будет назначаться угловой в пользу соперника.
- Сообщается, что перед нововведением были проведены его испытания.
- Правило начнет действовать с сезона-2025/26.
«Правило шести секунд себя не оправдало, оно себя изжило. Поначалу были моменты, где назначались свободные удары за шесть секунд, потом было и восемь, и десять. Потом перестали обращать внимание.
Как понимаю, судья будет поднимать руку и делать отсчeт. Это будет лучше для футбола, упорядочит и ускорит игру. Вратари будут вводить мяч быстрее независимо от того, выигрывает или проигрывает твоя команда», – сказал Кафанов.
Источник: «Матч ТВ»