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Журавель: «Игра «Зенита» далека от чемпионской»

2 марта, 11:28
5

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Ромб Марко Николича несмотря ни на что заработал. Крутое впечатление от их игры в Петербурге. ЦСКА был прям хорош с мячом. Против ромба открытым как «Зенит» командам очень трудно обороняться. У ЦСКА почти всегда было численное преимущество в центре поля.

И это при том, что Аббосбеку Файзуллаеву эта схема неудобна. Он пока не понимает, как в ней играть. Матвей Кисляк даeт такой объeм, что ему будто всe равно, какую позицию занимать. И я не могу отделаться от ощущения, что Иван Обляков в позиции десятки был бы лучше Миралема Пьянича. То есть, даже с такими издержками производства ЦСКА смотрелся лучше «Зенита».

И «Зенит» должно это очень сильно беспокоить. Их игра далека от чемпионской», – написал Журавель.

  • «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
  • ЦСКА остался на 6-м месте.
  • Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (5)
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Олег-Ильичёв-google
1740904705
Эта мразь очкастая спит и видит как бы обгадить Зенит
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Тинез Розоп
1740905069
Кисляк молорик. Растёт пацан…
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Цугундeр
1740905157
)) Додик из "Универа" шарит в футболе..
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FCSpartakM
1740905354
Чемпионская игра была у зенита первые туры, а последние - у Спартака. То есть отрезками. Поэтому тут надо смотреть, кто еще вылезет со своим отрезком.
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Интерес
1740915732
"ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА"-сроди термину "НАРОДНАЯ КОМАНДА"-один ляпнул,остальным понравилось.Кто больше очков наберёт,у того и была чемпионская игра,а у остальных-"самая зрелищная","самая скучная","самая рисковая" и т.д.Да пусть хоть уже ранее озвученная "сексуальная"!!!
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