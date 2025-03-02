Журавель: «Игра «Зенита» далека от чемпионской»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Ромб Марко Николича несмотря ни на что заработал. Крутое впечатление от их игры в Петербурге. ЦСКА был прям хорош с мячом. Против ромба открытым как «Зенит» командам очень трудно обороняться. У ЦСКА почти всегда было численное преимущество в центре поля.

И это при том, что Аббосбеку Файзуллаеву эта схема неудобна. Он пока не понимает, как в ней играть. Матвей Кисляк даeт такой объeм, что ему будто всe равно, какую позицию занимать. И я не могу отделаться от ощущения, что Иван Обляков в позиции десятки был бы лучше Миралема Пьянича. То есть, даже с такими издержками производства ЦСКА смотрелся лучше «Зенита».

И «Зенит» должно это очень сильно беспокоить. Их игра далека от чемпионской», – написал Журавель.