⚽ РПЛ возвращается! «Динамо Мх» – «Локо», «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Оренбург» и другие матчи тура

Сегодня, 28 февраля, после 2,5-месячной паузы возобновляется чемпионат России.
19-й тур начнется матчем между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом».
Центральный матч субботы пройдет в Санкт-Петербурге – «Зенит» – ЦСКА. Следом сыграет лидер «Краснодар».
«Спартак» свой матч проведет в воскресенье, 2 марта, против «Оренбурга».
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо Мх - ЛокомотивТекстовая трансляция
Начнется сегодня в 19:00 мск
Пари НН - Акрон
Начнется 1 марта в 14:00 мск
Зенит - ЦСКАТекстовая трансляция
Начнется 1 марта в 16:30 мск
Ахмат - Рубин
Начнется 1 марта в 19:00 мск
Краснодар - Крылья СоветовТекстовая трансляция
Начнется 1 марта в 19:30 мск
Химки - Факел
Начнется 2 марта в 14:00 мск
Спартак - ОренбургТекстовая трансляция
Начнется 2 марта в 16:30 мск
Ростов - ДинамоТекстовая трансляция
Начнется 2 марта в 19:30 мск
Источник: «Бомбардир»