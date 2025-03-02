Джикия: «Возраст – всего лишь цифра, планирую играть долго»

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассчитывает на длительную карьеру.
– Есть что-то, чему ты научился в «Химках»? Или больше учил других? Например, личным примером.
– В команде есть тренер, чтобы нас учить. Молодые, конечно, подходят, спрашивают, получают советы. А так, чтобы целенаправленно кого-то поучать, – не моя история. Возраст – всего лишь цифра, и мне пока рано в преподаватели. Планирую долго играть в футбол, узнавать что-то новое и развиваться.
– И все же оптимизму с уверенностью у тебя можно поучиться.
– Вот с этим проблем точно нет. Многое прошел, разное повидал, играл и во Второй, и в Первой лиге, спасался от вылета. Большая школа.
- У 31-летнего Джикии контракт до лета.
- Игрок стоит 2,5 миллиона евро.
- В активе Георгия 44 матча за сборную России, 2 гола.
Источник: официальный сайт «Химок»