Джикия: «Возраст – всего лишь цифра, планирую играть долго»

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассчитывает на длительную карьеру.

– Есть что-то, чему ты научился в «Химках»? Или больше учил других? Например, личным примером.

– В команде есть тренер, чтобы нас учить. Молодые, конечно, подходят, спрашивают, получают советы. А так, чтобы целенаправленно кого-то поучать, – не моя история. Возраст – всего лишь цифра, и мне пока рано в преподаватели. Планирую долго играть в футбол, узнавать что-то новое и развиваться.

– И все же оптимизму с уверенностью у тебя можно поучиться.

– Вот с этим проблем точно нет. Многое прошел, разное повидал, играл и во Второй, и в Первой лиге, спасался от вылета. Большая школа.