Педро: «Ничья с ЦСКА – хороший результат для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Педро оценил исход матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

– Ты расстроен ничьей? Или для тебя это приемлемый результат?

– Ничья – хороший результат для нас. Я думаю, у нас были шансы для того, чтобы забить, но, к сожалению, у нас не получилось их реализовать. Ничья – это хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения.

– То есть, ничья справедлива?

– Да, справедлива.