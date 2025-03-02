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Педро: «Ничья с ЦСКА – хороший результат для «Зенита»

2 марта, 10:48
3

Нападающий «Зенита» Педро оценил исход матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

– Ты расстроен ничьей? Или для тебя это приемлемый результат?

– Ничья – хороший результат для нас. Я думаю, у нас были шансы для того, чтобы забить, но, к сожалению, у нас не получилось их реализовать. Ничья – это хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения.

– То есть, ничья справедлива?

– Да, справедлива.

  • «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
  • ЦСКА остался на 6-м месте.
  • Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.

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Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Педро
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Комментарии (3)
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FROLL007
1740904224
Хороший результат? Да это позор потерять столько очков с аутсайдерами.
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Номэд
1740906305
Так держать, вонючие!
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Интерес
1740915833
Устами пед?ры глаголет истина.Хотя такие комментарии дают явно после неудачи "Краснодара".А так бы настроение было другое.
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