Педро: «Ничья с ЦСКА – хороший результат для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Педро оценил исход матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
– Ты расстроен ничьей? Или для тебя это приемлемый результат?
– Ничья – хороший результат для нас. Я думаю, у нас были шансы для того, чтобы забить, но, к сожалению, у нас не получилось их реализовать. Ничья – это хорошо для нас. По крайней мере, мы избежали поражения.
– То есть, ничья справедлива?
– Да, справедлива.
- «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
- ЦСКА остался на 6-м месте.
- Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.
Источник: телеграм-канал Гоши Чернова