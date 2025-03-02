Аршавин поздравил Орлова с юбилеем

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поздравил комментатора Геннадия Орлова с 80-летием.
«Желаю Геннадию Сергеевичу крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше оставался востребованным, был так же близок к «Зениту» и продолжал радовать нас своими высказываниями и мнением», – сказал Аршавин.
- У Орлова 5 матчей за «Зенит» в чемпионате (1966-1967 годы).
- Больше всего матчей форвард провел за харьковский «Авангард» (1963-1966 годы).
- После травмы Орлов закончил игровую карьеру и стал журналистом.
Источник: «Чемпионат»