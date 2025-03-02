Аршавин поздравил Орлова с юбилеем

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поздравил комментатора Геннадия Орлова с 80-летием.

«Желаю Геннадию Сергеевичу крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше оставался востребованным, был так же близок к «Зениту» и продолжал радовать нас своими высказываниями и мнением», – сказал Аршавин.