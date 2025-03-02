Скопинцев ответил критикам зарплат футболистов: «Они не проходили наш путь и не понимают, насколько это тяжело»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о зарплатах игроков.

– Зарплаты футболистов. Как вы относитесь к мнению, что «паспортисты» в РПЛ получают незаслуженно много?

– Кто на что учился. Немногие люди могут пройти этот сложнейший путь. Те футболисты, которые находятся в моей ситуации, меня понимают – мы ценим и дорожим этим. Выкладываемся на все 100 и прогрессируем.

Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем – они не проходили наш путь и близко не понимают, насколько это тяжело. Зато нас понимают люди, которые выше нас рангом и платят эту зарплату. Так устроен наш российский футбол.

Понимаю, что многих эта тема раздражает, но вас сам путь не интересует. Наши зарплаты соответствуют текущим реалиям и уровню игроков – лучшим в России.

Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены. Все-таки они ответственны за судьбы людей, они должны больше получать. Хочется, чтобы государство с этим разобралось. Учитывая еще инфляцию, всем надо поднимать ставки.