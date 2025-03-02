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  • Скопинцев ответил критикам зарплат футболистов: «Они не проходили наш путь и не понимают, насколько это тяжело»

Скопинцев ответил критикам зарплат футболистов: «Они не проходили наш путь и не понимают, насколько это тяжело»

2 марта, 10:21
4

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о зарплатах игроков.

– Зарплаты футболистов. Как вы относитесь к мнению, что «паспортисты» в РПЛ получают незаслуженно много?

– Кто на что учился. Немногие люди могут пройти этот сложнейший путь. Те футболисты, которые находятся в моей ситуации, меня понимают – мы ценим и дорожим этим. Выкладываемся на все 100 и прогрессируем.

Только обыватели мыслят, что мы незаслуженно много получаем – они не проходили наш путь и близко не понимают, насколько это тяжело. Зато нас понимают люди, которые выше нас рангом и платят эту зарплату. Так устроен наш российский футбол.

Понимаю, что многих эта тема раздражает, но вас сам путь не интересует. Наши зарплаты соответствуют текущим реалиям и уровню игроков – лучшим в России.

Что касается сравнений с зарплатами в других профессиях: я считаю, что врачи и учителя незаслуженно обделены. Все-таки они ответственны за судьбы людей, они должны больше получать. Хочется, чтобы государство с этим разобралось. Учитывая еще инфляцию, всем надо поднимать ставки.

  • Дмитрий в «Динамо» с 2020 года.
  • С командой он брал бронзу РПЛ (дважды).
  • В 2015-2016 годах Скопинцев играл в Австрии за «Лиферинг».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
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Комментарии (4)
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Таврида
1740902699
"Понимаю, что многих эта тема раздражает, но вас сам путь не интересует. Наши зарплаты соответствуют текущим реалиям и уровню игроков – лучшим в России." Дима, ты акуевшая тварь, ты сам зарабатываешь максимум что на Роллтон. Сколько Динамо твоими ножками зарабатывает, и сколько ВТБ вам сверху миллиардов накидывает? Не, никогда в ВТБ ни копейки не принесу, чтобы таких кондомов спонсировать.
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FCSpartakM
1740905641
ну то есть врач, который будет лечить его травмы менее ценен, чем его подобие игры. Желаю Скопинцеву сломать и быть никому не нужным, пусть доигрывает в ФНЛ за 100 тыс рублей.
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Борис34684
1740916653
Балбес, ты иди это хирургам скажы, которые по шесть часов на одной операции или шахтёрам за копейки.
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Oldtrafford83
1740978372
Выкладываемся на все 100 и прогрессируем.- ну да ну да))
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