Обращение Ловчева к руководству «Крыльев Советов»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев обратился к руководству «Крыльев Советов» после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Хочу еще раз призвать руководителей «Крыльев Советов». Держитесь за тренера Игоря Осинькина. Это хороший специалист – у него всегда команда хорошо играет. Неслучайно они распродали уже столько игроков – именно его воспитанников.

Да, они когда‑то недобирают очки, еще что‑то не получается, но вот, например, сегодня – одна команда на первом месте, а другая еще совсем недавно на вылет стояла», – сказал Ловчев.