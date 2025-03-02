Обращение Ловчева к руководству «Крыльев Советов»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев обратился к руководству «Крыльев Советов» после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
«Хочу еще раз призвать руководителей «Крыльев Советов». Держитесь за тренера Игоря Осинькина. Это хороший специалист – у него всегда команда хорошо играет. Неслучайно они распродали уже столько игроков – именно его воспитанников.
Да, они когда‑то недобирают очки, еще что‑то не получается, но вот, например, сегодня – одна команда на первом месте, а другая еще совсем недавно на вылет стояла», – сказал Ловчев.
- Осинькин в команде с 2020 года, он вернул «Крылья» в РПЛ.
- «Крылья» идут на 10-м месте.
- Следующий соперник – «Акрон» (9 марта).
Источник: «Матч ТВ»