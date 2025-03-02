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Обращение Ловчева к руководству «Крыльев Советов»

2 марта, 09:11
16

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев обратился к руководству «Крыльев Советов» после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Хочу еще раз призвать руководителей «Крыльев Советов». Держитесь за тренера Игоря Осинькина. Это хороший специалист – у него всегда команда хорошо играет. Неслучайно они распродали уже столько игроков – именно его воспитанников.

Да, они когда‑то недобирают очки, еще что‑то не получается, но вот, например, сегодня – одна команда на первом месте, а другая еще совсем недавно на вылет стояла», – сказал Ловчев.

  • Осинькин в команде с 2020 года, он вернул «Крылья» в РПЛ.
  • «Крылья» идут на 10-м месте.
  • Следующий соперник – «Акрон» (9 марта).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь Ловчев Евгений
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Комментарии (16)
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алдан2014
1740896046
Неужто ,..мы услышали от Серафимыча,что то дельное.
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Кривая да нелёгкая
1740896453
Лукойл бы еще помог Самаре мазутными деньгами, а не только грабить и уничтожать игроков Самары
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АК 68
1740896853
А когда Крылья на вылет стояли?
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FCSpartakM
1740899195
Команда с таким составом набирает так же, как Махачкала с одним из самых дешевых составов в лиге, и меньше, чем Акрон. У КС 8й по стоимости состав в целом, они должны быть около 6 места, чтобы считать его работу хорошей. И надо учитывать, что Осинькин в топе самых высокооплачиваемых тренеров.
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pasha-ansh@mail.ru
1740900198
Осинькин топ тренер, но свинорылые и **** со своим баблом ,раздербанят команду
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slavа0508
1740901749
Состав 8 по стоимости место 10 занимают . тренеру неуд ...
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Прокс
1740902908
Опять в запое Джонни!!!
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bashnat013
1740925870
Да и судьи должны скинуться и помочь крыльям а то как дальше жить будут
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СПОРТ 21 века
1740959518
Ох Серафимыч! Ну как же он прав! Крылья Советов очень приятная, симпатичная, футбольная команда, но на пути у них встала политика. Очень много негативной информации ходит вокруг клуба: то мол крылья неактуальны из-за своего названия и им якобы требуется ребрендинг; то якобы содержание двух команд в регионе накладывает большой груз на самарскую область; то за место футбола хотят развивать другие вида спорта - короче очень много разных новостей. И, конечно, при таком инфополе строить играющую команду, которая давала бы результат крайне непросто. Для Осинькина, чтобы он там не говорил, это очень больная тема, ведь КС это его детище. Здесь можно говорить что угодно, но Акрон, безусловно, наложил свой отпечаток на главный клуб региона.
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Сергей-Елизаров-google
1741062735
Хотел нанести кал на вентилятор. А оказалось Серафимыч то все четко сказал. А то я их с Мостовым сравниваю часто. Но и тот порой да и выложит достойный аргумент. Плохо одно, это редко
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