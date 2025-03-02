Николич недоволен игроками ЦСКА, вышедшими на замену в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Все говорят: ромб Марко, ромб Марко… Да, это та же схема, но внутри всe другое. Изменился футбол, изменился ромб. Я доволен тем, как всe работало 70 минут. Мы контролировали игру. Мы самая молодая команда РПЛ, против сильного соперника смотрелись достойно.

Но не понравились замены. Надо приносить больше пользы, когда выходишь с лавки. Ничья – окей, хотя по первому тайму заслужили победу. Огромное спасибо болельщикам», – сказал Николич.