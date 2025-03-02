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  • Николич недоволен игроками ЦСКА, вышедшими на замену в матче с «Зенитом»

Николич недоволен игроками ЦСКА, вышедшими на замену в матче с «Зенитом»

2 марта, 09:42
5

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Все говорят: ромб Марко, ромб Марко… Да, это та же схема, но внутри всe другое. Изменился футбол, изменился ромб. Я доволен тем, как всe работало 70 минут. Мы контролировали игру. Мы самая молодая команда РПЛ, против сильного соперника смотрелись достойно.

Но не понравились замены. Надо приносить больше пользы, когда выходишь с лавки. Ничья – окей, хотя по первому тайму заслужили победу. Огромное спасибо болельщикам», – сказал Николич.

  • ЦСКА остался на 6-м месте.
  • Следующий соперник – «Химки».
  • «Зенит» лидирует наряду с «Краснодаром».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Зенит Николич Марко
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Комментарии (5)
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FCSpartakM
1740898884
как замены пошли, то цска в атаке закончился. Вот и бизнес-стратегия Бабаева. Не тратить деньги, но сидеть со скамейкой уровня ФНЛ
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Борис34684
1740898961
Да, был бы хоть один нападающий счёт явно был бы другим. Но увы, у нас одни калеки беспомощные.В таком матче надо рисковать было и заявить бразильца, думаю толку было бы больше этих четверых кривоногих.
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Интерес
1740900109
Второй тайм ЦСКА-это уже классика,в худшем его варианте.А уж после замен...Не знаю,что творят эти игроки на тренировках,раз в них продолжает верить главный тренер! Или руководство требует их пребывания на поле,по каким-то неизвестным нам причинам и соображениям???
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RUSARM
1740903486
Николич,но это ты же их выпускаешь? Что делает на поле гуарирапа? он не хочет играть,не место ему на поле,лучше бы Глебова выпустил,тот бы обострял и ускорял игру!!!
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