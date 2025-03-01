Черчесов заявил, что футбол без VAR ему нравится больше

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов предпочитает футбол без VAR.

«Недавно смотрел игру, контрольный матч. И думал: «Почему мне так все нравится?». Смотришь и получаешь удовольствие. Понял, что VAR нет (смеется). Игра идет и идет свои чередом. Всем все понятно.

А здесь судья выходит и знает, что есть VAR. Он на подсознательном уровне понимает, что если что‑то случится, кто‑то его позовет. Сейчас судьи друг на друга надеются», – сказал Черчесов.