Черчесов заявил, что футбол без VAR ему нравится больше

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов предпочитает футбол без VAR.
«Недавно смотрел игру, контрольный матч. И думал: «Почему мне так все нравится?». Смотришь и получаешь удовольствие. Понял, что VAR нет (смеется). Игра идет и идет свои чередом. Всем все понятно.
А здесь судья выходит и знает, что есть VAR. Он на подсознательном уровне понимает, что если что‑то случится, кто‑то его позовет. Сейчас судьи друг на друга надеются», – сказал Черчесов.
- VAR официально ввели в футболе в 2018 году.
- Черчесов без работы с зимы, когда его уволили из сборной Казахстана.
- У тренера есть варианты в Европе.
Источник: «Матч ТВ»