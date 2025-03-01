Подробности трансфера опорника Вильягры в ЦСКА

ЦСКА практически закрыл сделку по покупке опорника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры.

«Вильягра в ЦСКА за 4 миллиона долларов: контракт по схеме 4+1 (до начала 2029-го с опцией продления еще на год), также аргентинцы получат до 50% от прибыли с перепродажи Родриго, в зависимости от суммы трансфера из «армейского» клуба.

Переход стал возможен, так как еще 31 января 24-летний опорник расторг с клубом контракт. Неустойку в размере 11 миллионов долларов за 100% прав на него должен был оплатить фонд Foster Gillet Group до 20 февраля. Однако деньги на счета Ривера так и не поступили и должен остался сам футболист. В том числе из-за этого сорвался его переход в «Сантос» и «Эстудиантес».

Об этом узнали «армейцы», изучили кейс и в результате тяжелых переговоров сбили цену до 4 миллионов долларов за 50% экономических прав. Сделка очень похожа на ту, при которой на Песчаную переезжал Хорхе Карраскаль. Поздним вечером 1 марта новичок ЦСКА вылетел в Москву, где 3-4 числа должен пройти медосмотр и 5-го подписать контракт», – написал источник.