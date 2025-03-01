Лунев рассказал, чем ему не понравилась Германия

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунев на ютуб-канале «Динамо» вспомнил о жизни в Германии. Ему не понравилась бюрократия.

Лунев был в «Байере» в 2021-2023 годах.

На счету Андрея 2 матча в Бундеслиге, 3 пропущенных гола.

Сейчас Лунев в «Динамо».

– Честно, мне очень понравился ритм жизни. Там небольшой городок, в принципе, города небольшие. Соответственно, меньше народу, меньше пробок, суеты. Люди ценят свое время. В выходные все шикарно, на велосипедах. Жили недалеко от границы с Нидерландами, там много детских парков. Два часа и ты в Амстердаме. Круто.

– Говорил, что в Германии сталкивался с чрезмерной бюрократией. В чем это проявлялось?

– Да. Все через почту: ты должен прийти, отправить, забрать, лично подписать, подойдя к определенному времени. Не так, как у нас. У нас попроще: можно сделать заявку, дистанционно все сделать. А там нужно личное присутствие, досконально, каждый пункт прописывать.