Впечатления Быстрова от игры «Зенита» с ЦСКА: «Соболев никакой»

Бывший зенитовец Владимир Быстров оценил игру футболистов команды в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Матео Кассьерра не в лучших кондициях, не знаю почему. Это бросилось в глаза.

Александр Соболев никакой. И все. Мостовой хорошо выглядел, Глушенков. По идее, если Кассьерра уходит с поля, его должен заменять Соболев. В каком же он должен состоянии быть, что Сергей Семак не ставит его даже в такой ситуации», – сказал Быстров.