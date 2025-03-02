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  • Впечатления Быстрова от игры «Зенита» с ЦСКА: «Соболев никакой»

Впечатления Быстрова от игры «Зенита» с ЦСКА: «Соболев никакой»

2 марта, 12:39
9

Бывший зенитовец Владимир Быстров оценил игру футболистов команды в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Матео Кассьерра не в лучших кондициях, не знаю почему. Это бросилось в глаза.

Александр Соболев никакой. И все. Мостовой хорошо выглядел, Глушенков. По идее, если Кассьерра уходит с поля, его должен заменять Соболев. В каком же он должен состоянии быть, что Сергей Семак не ставит его даже в такой ситуации», – сказал Быстров.

  • Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
  • У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
  • Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр Быстров Владимир
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Комментарии (9)
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Таврида
1740910825
Мантуана еще можно отметить, Мусаева накрыл. Койту и Соболь опять футбол позорят.
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Номэд
1740911616
Соболь - зенит позорного футбола. Вся страна ржёт. И клинер тоже!
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Интерес
1740916381
Мостовой -да,Глушенков временами "пропадал с радаров" и явно начинает подтверждать сомнения скептиков.А про северного зверька говорить уже скучно и даже оскорбительно для себя.Падающего-не толкай.
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"supermax"
1740917539
Соболь красава
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алдан2014
1740919679
Бывший зенитовец...и спартаковец тоже,если вспомнить. И по игре,самоотдаче,профессионализму,к Быстрову никогда претензий не было. А от болельщиков ему тоже доставалась. Но не поплыл ,как некая институтка
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Фердя
1740922271
Может это так задумано кем то из руководства красно белых? Внедрить в ряды конкурентов своего агента и потихоньку подтачивать их ряды до нуля? Семак не понимает кто подкинул ему эту проблему и никогда не поймёт!
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Спартак(м)
1740925835
Дельфин он классный,и то обосрался
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499920-посухов-yandex
1740980482
А кто такой? Ну разве только Мантуан.
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