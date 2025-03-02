Скопинцев: «Не поехал бы в Европу на 400 тысяч евро в год»

Латераль «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что не поедет в Европу на скромные финансовые условия.

– Если на вас выйдет условный «Гавр» и даст вам 700 тысяч евро в год, согласитесь?

– С налогами, получается, около 400 тысяч будет выходить? Не пошeл бы.

– Сколько должны платить минимум?

– Для клуба типа «Гавра» или «Монпелье» – 700 тысяч чистыми.