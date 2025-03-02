Скопинцев: «Не поехал бы в Европу на 400 тысяч евро в год»

Латераль «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что не поедет в Европу на скромные финансовые условия.
– Если на вас выйдет условный «Гавр» и даст вам 700 тысяч евро в год, согласитесь?
– С налогами, получается, около 400 тысяч будет выходить? Не пошeл бы.
– Сколько должны платить минимум?
– Для клуба типа «Гавра» или «Монпелье» – 700 тысяч чистыми.
- Дмитрий в «Динамо» с 2020 года.
- С командой он брал бронзу РПЛ (дважды).
- В 2015-2016 годах Скопинцев играл в Австрии за «Лиферинг».
Источник: «РБ Спорт»