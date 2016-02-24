700 российским болельщикам запретили посещать стадионы. Зидан нацелился на Агуэро. Дайджест событий дня

Дементьев и Андронов отстранены от работы на каналах "Матч ТВ"

Руководство "Матч ТВ" отстранило от работы комментаторов Алексея Андронова и Кирилла Дементьева.

Такое решение было принято вчера поздно вечером и подписано новым генеральным директоров холдинга Дмитрией Грановым. Причина отстранения в письме не указывается.

Ранее Андронов и Дементьев были выведены из штата и переведены на гонорарную систему оплаты.

Банега может перейти в "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Севильи" Эверу Банеге.

Каталонцы намерены воспользоваться тем, что контракт игрока с его нынешним клубом истекает летом. Таким образом, Банега может достаться "Барселоне" бесплатно.

Ранее сообщалось, что 27-летний Банега тайно побывал в Милане, где прошел медобследование для "Интера".

Наставник "Байера" дисквалифицирован на пять матчей

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт наказан пятиматчевой дисквалификацией на матчи чемпионата Германии.

Такое наказание наложено на наставника немецким футбольным союзом. В матче против дортмундской "Боруссии" (0:1), Шмидт был удален со скамейки, но отказался уйти на трибуну. В итоге, матч был прерван на 9 минут до тех пор, пока наставник не выполнил требование арбитра.

Шмидт пропустит три матча чемпионата Германии, а еще на две игры он дисквалифицирован условно. Таким образом, наставник не будет тренерской скамейке во время матчей с "Майнцем", "Вердером" и "Аугсбургом". Кроме того, тренер оштрафован на 20 тысяч евро.

Рязанцев перешел в "Урал"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев стал игроком "Урала".

Клуб из Екатеринбурга арендовал футболиста до конца нынешнего сезона. Футболист уже прибыл в расположение "Урала" на Кипре, где клуб проводит предсезонный сбор. Хавбек получил в "Урале" 54-й номер.

29-летний Рязанцев выступает за "Зенит" с 2014 года, провел за клуб 58 матчей и забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

Десять трансферных попаданий и промахов "Зенита"

Полузащитник "Атлетико" перешел в "Ростов"

Полузащитник молодежного состава мадридского "Атлетико" Сеид Эззатоллахи перешел в "Ростов".

"Предложение от "Ростова" поступило еще в начале этого сезона. Сердар Азмун рассказывал мне, что в том году команда чуть не вылетела из премьер-лиги, но пришел Курбан Бердыев, и все наладилось. Вижу, что у моего нового клуба есть будущее, задачи. Здесь я смогу расти как футболист", – сказал Эззатоллахи.

19-летний Эззатоллахи выступал за третью команду "Атлетико" с 2014 года и провел за нее 5 матчей. За сборную Ирана сыграл 4 матча и забил 1 гол.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Зидан хочет видеть Агуэро в "Реале"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан попросил президента Флорентино Переса купить аргентинца в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что "Реал" ранее неоднократно пытался купить игрока, но договориться с англичанами так и не сумел. Сам Агуэро недавно заявил, что готов выступать за "Манчестер Сити" до конца карьеры.

Представитель "Челси" следил за Погба во время матча с "Баварией"

Директор "Челси" Майкл Эменало лично наблюдал за действиями полузащитника Поля Погба во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Бавария" (2:2).

Как сообщает источник, 22-летний француз – главная трансферная цель лондонцев ближайшим летом. К слову, синим придется конкурировать за игрока с "Реалом" и "Барселоной".

В текущем сезоне Погба сыграл 39 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач

Около 700 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов

Порядка 700 болельщиков вошли в черный список и не смогут посещать футбольные матчи на стадионах.

Такое наказание фанаты получили за хулиганские выходки во время матчей. В итоге, из-за действий хулиганов клубы получали солидные штрафы.

Впрочем, это наказание пока что может быть применимо лишь для крупных стадионов, на которых билеты приобретаются по паспортам. Для небольших арен этот вопрос еще требует доработки.

В черный список болельщики попадают только после судебного решения.