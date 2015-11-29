Футбольный гороскоп (30 ноября – 6 декабря)

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    29.11.2015 19:07
    В нестабильные времена многие люди начинают обращаться к астрологии, чтобы узнать, какие испытания ждут их в будущем. «Бомбардир» провел исследование и понял, что узнать судьбу можно и по футбольным звездам.
    <p><em>В нестабильные времена многие люди начинают обращаться к метафизике, гаданиям и астрологии, чтобы узнать, какие испытания ждут их в будущем. «Бомбардир» провел исследование и понял, что узнать судьбу можно и по футбольным звездам. Что ждет представителей всех знаков зодиака на этой неделе – в нашем гороскопе. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Овен (21 марта – 20 апреля) </strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Роналдиньо, Игорь Акинфеев, Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Анатолий Тимощук</p> <p>Овнам на предстоящей неделе придется расплачиваться за ошибки прошлого. Избегайте всех круглых предметов, стремительно направляющихся в вашу сторону. Планета «Рамос» в созвездии Акинфея указывает на то, что бутсы лучше временно отложить в сторону, убрать от себя все точки доступа в интернет и заняться медитацией. Когда вы приведете нервы в порядок, сможете вновь вернуться к работе – ожидайте знака в виде созвездия Нойера.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812382_casillas-record.jpg" style="width: 600px; height: 338px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Телец (21 апреля – 20 мая)</strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Андрес Иньеста, Дэвид Бекхэм, Петр Чех, Икер Касильяс, Леонид Слуцкий</p> <p>Тельцам на этой неделе предстоит много работать. Плутон входит в стадию Иньесты, а это значит, что все ваши труды будут щедро оценены. Не теряйте бдительности и внимательно следите за поведением окружающих – кто-то из них хочет вас обмануть. Особенную реакцию должны проявить Тельцы, рожденные под звездой Касильяса – в выходные вас будет ждать важная встреча, исход которой зависит от вас самих.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812449_bf4e0591a9867ff5d9057d498b3353be-e1402672188844.jpg" style="width: 600px; height: 338px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Близнецы (21 мая – 21 июня) </strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Фабио Капелло, Андрей Аршавин, Егор Титов, Вагнер Лав, Василий и Алексей Березуцкие</p> <p>Ваш кошелек постепенно уменьшается. Вы хорошо заработали ранее, однако сейчас настало время задуматься о новых способах заработка, пока все накопления не сгорели в свете звезды Фабио. Сомнения одолевают вас в разных сферах жизни, и на этой неделе они усилятся. Будьте решительнее, берите быка за рога и действуйте, пока ваша судьба не застряла между метеорами-близнецами Березуцкими.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812466_leo-messi-is-a-human-being-1425999758.jpg" style="width: 600px; height: 337px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рак (22 июня – 22 июля)</strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Лионель Месси, Зинедин Зидан, Гарет Бэйл, Сергей Игнашевич, Роман Широков</p> <p>Вы полны сил и энергии. Вернувшись после продолжительного отдыха, вы настроены на победный результат. Луна вошла в стадию Месси – ожидайте от себя молниеносную реакцию на все испытания, которые падут на ваши плечи на этой неделе. Вы запросто обойдете все четыре проблемы, все четыре, четыре, Карл! Однако для этого вам придется потрудиться – наблюдайте за созвездием Бускетса и впитывайте необходимую энергию.</p> <p><strong><a href="https:///articles/449331">Армия из одного человека. 19 «новых Месси» </a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812480_news.jpg" style="width: 600px; height: 383px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лев (23 июля – 23 августа)</strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Халк, Роберт Левандовски, Тьерри Анри, Артем Дзюба, Марио Балотелли</p> <p>Лев на коне! Уверенности вам не занимать, и это хорошо. Марс в созвездии Левандовски говорит об успехе во всех ваших предстоящих начинаниях. Не бойтесь добиваться своего. Метеорит «Халк» уверенно стремится к поверхностям Земли – а это значит, что времени у вас немного, действуйте. Однако знайте меру, велика опасность заслужить репутацию непрошибаемого – звезда Балотелли появилась в зоне видимости.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450059">Худший футболист Европы. Рейтинг читателей «Бомбардира» </a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812494_451120576.jpg" style="width: 600px; height: 400px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дева (24 августа – 23 сентября) </strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Роналдо, Лука Модрич, Хосе Рейна, Томас Мюллер, Павел Недвед</p> <p>Ваша бурная личная жизнь не позволит вам отвлекаться на что-то еще. Пять звездочек в созвездии Пепе Рейны прямо говорят о том, что семья в данный момент для вас важнее, чем карьера. Девы, которые работают, не покладая рук, находятся на исходе своих сил. Не теряйте мотивации. Успех придет, рано или поздно. Меркурий постепенно входит в стадию Модрича.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812508_Zlatan-Ibrahimovic-009.jpg" style="width: 600px; height: 360px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Весы (24 сентября – 23 октября)</strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Златан Ибрагимович, Арсен Венгер, Диего Коста, Месут Озил, Андрей Тихонов</p> <p>Весы – короли этой недели. Прошлые заслуги сделали свое дело, и сейчас вы продолжаете держаться на волне успеха. Планета «Ибра» сейчас, несомненно, лидирует в звездном первенстве и стремится урвать место под Солнцем. Однако в его созвездии уже присутствует звезда Озила. Продолжайте в том же духе! Лучше изрядно поработать сейчас, чем вновь разглядеть в созвездии «Венгер» цифру 4. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812522_Wayne_Rooney_3127314k.jpg" style="width: 600px; height: 375px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скорпион (24 октября – 22 ноября) </strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Пеле, Уэйн Руни, Филипп Лам, Андре Шюррле, Павел Погребняк</p> <p>Скорпионы сильны, как никогда. Вы довольны жизнью и не собираетесь ничего менять, да и не надо – Венера в стадии Шюррле благотворно влияет на вашу удачу. Судьба подарит вам несколько крутых возможностей, которые теперь надо не упустить. Однако не забывайте, что отсиживаться в обороне – не лучшая стратегия, и иногда стоит выходить в атаку. Звезда Руни ярче направит вас в нужную сторону.</p> <p><a href="https:///articles/446248" target="_blank"><strong>ПЕЛЕвернувший мир. Королю футбола исполнилось 75 лет</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448814230_123.jpg" style="width: 600px; height: 413px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Стрелец (23 ноября – 21 декабря) </strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Райан Гиггз, Антони Марсьяль, Алексис Санчес, Хаби Алонсо, Джон Терри</p> <p>Стрельцы не в лучшей форме. Иногда вам начинает казаться, что все лучшие моменты остались позади, и эта неделя вряд ли что-то кардинально поменяет. Сатурн вошел в стадию Алонсо – вашими лучшими качествами сейчас являются стабильность и уверенность. Ждите момента, чтобы проявить себя. А метеоритный дождь имени Санчеса даст вам понять, когда начать действовать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448814244_3r.jpg" style="width: 600px; height: 400px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Козерог (22 декабря – 20 января) </strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Эден Азар, Сейду Думбия, Алекс Фергюсон, Олег Романцев, Тони Кроос</p> <p>Козероги на этой неделе должны принять важное решение, от которого будет зависеть ваше будущее, об этом говорит расположение созвездия Думбия. Будьте смелее, но помните: иногда сильнее оказывается воля случая. Доверьтесь Звездам Крооса и Азара и постарайтесь не упустить свой шанс.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812561_460733302.jpg" style="width: 600px; height: 368px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Водолей (21 января – 20 февраля) </strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака: </strong>Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Луис Суарес, Жозе Моуринью, Неймар</p> <p>Водолеям будет казаться, что все валится из рук. Португальские Звезды Моуринью и Роналду скрылись в тени Юпитера, однако судьба еще предоставит вам возможность все исправить. Сейчас не время сдаваться и отказываться от футбола – даже один реализованный шанс способен радикально поменять ход событий.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450291">Почему «Челси» обязан купить Гарри Кейна </a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448812572_ImageHandler.jpg" style="width: 600px; height: 334px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рыбы (21 февраля – 20 марта)</strong></span></p> <p><strong>Известные представители знака</strong>: Дидье Дрогба, Александр Кокорин, Вячеслав Малафеев, Фернандо Торрес, Тео Уолкотт</p> <p>Рыбам предстоит задуматься: стоит ли сейчас заниматься футболом? Луна вышла из стадии Дрогба, что говорит о некоторой паузе: мощного дриблинга и точных голов вам на этой неделе не светит. Возможно, со временем звезды поменяют свое галактическое расположение, но сейчас Рыбам стоит посвятить себя другим сферам жизни. Может быть, вы хороши в науке? </p> <p>[poll id=904]</p>
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Global Look Press, ФК «Зенит»
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    Комментарии (4)
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    Jdkwjx58
    1448816956
    Это что за байда то такая?
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    CATAHEEB CSKA
    1448825616
    чушь какая то.
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    Prince_of_Dark
    1448826506
    Откровенный бред.
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    Aleksandr647584
    1448992709
    Что за лажа?! Не хочется говорить ничего плохого про автора Ульяну Лукяненько, так как она все таки девушка, но это просто чушь собачья!!!
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