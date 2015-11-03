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Антисборная 14-го тура РФПЛ. Данни, Логашов, Глушаков и другие

Команда-разгром, опорный полузащитник в глубоком кризисе и несдержанный капитан команды – в списке неудачников 14-го тура чемпионата России от "Бомбардира".

Антигерои 14-го тура РФПЛ

Вратарь. Сергей Песьяков ("Анжи")

Общая оценка: 0/10

Чем запомнился: разом вернул прошлые традиции

Ба, знакомые все лица! И Сергей Песьяков снова в воротах в нашем антирейтинге, с чем мы его и поздравляем. Если с этим вообще можно поздравлять… Впрочем, сейчас не об этом. Экс-голкипер "Спартака" по приезде в "Анжи" первое время нареканий особых не вызывал. Видимо, хорошенько настроился, а ощущение того, что это едва ли не последний шанс устроить свою футбольную жизнь, помогло собраться с силами. Однако один лишь единственный по-настоящему неудачный матч в прошлом туре выбил Сергея из колеи, вернув в старую-добрую полосу неудач и косяков. В игре с "Рубином" Песьяков допустил лишь одну ошибку, за которую, однако, в любой молодежной команде вратарю оторвали бы руки: действуя на выходе, недостаточно жестко решился мяч забирать, в результате чего тот прошмыгнул мимо Сергея и прошмыгнул в ворота. Детский гол. Кажется, Песьяков снова взялся за старое.

Левый защитник. Камиль Агаларов ("Анжи")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: совершенно не помогал команде в обороне

Но не только Песьякову предстоит отчитываться в нашем антирейтинге за весь "Анжи". "Рубин" в данной игре в общем-то не имел тотального превосходства в классе – согласитесь, казанцы сейчас мало чем отличаются от своих южных визави. Однако ж махачкалинцы предоставили им столько свободных зон в обороне, что не воспользоваться ими было бы как-то даже неприлично. И среди тех, кто эти самые зоны оставлял, был и Камиль Агаларов, который на фланге прорывам соперника не препятствовал и в целом в командных взаимодействиях выглядел инородным телом.

Центральный защитник. Арсений Логашов ("Локомотив") (с)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: поучаствовал едва ли не в каждом голе "Кубани"

Нет, безусловно, всех собак на одного только Арсения вешать нельзя. "Локомотив" провалил матч с "Кубанью" в полном составе, исключая, пожалуй, лишь Ниассе. А остальные свою лепту в поражение "железнодорожников" внесли, просто кто-то в меньшем объеме, а кто-то вот так, как Логашов. Который вышел на сей раз в центре обороны и ошибался едва ли не всякий раз, когда мяч оказывался где-то в районе штрафной Гильерме: отдавал неточные передачи, терял позицию, не успевал за соперниками. Вот отсюда и результат – фактически матч тура! Но только не для Арсения, который теперь может довольствоваться капитанской повязкой нашей антисборной.

Центральный защитник. Илья Кутепов ("Спартак")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: из-за собственной неопытности позволил случиться голу

Сразу оговорюсь: дело не в молодости, как ошибочно полагают многие. 22 года – возраст для футбола хороший. Фактически это то самое время, когда ты уже не подающий надежды, но еще и не полноценно готовый специалист. Значит, сетовать на то, что Илья, мол, ну очень уж молод нельзя – получается, что дело имеем лишь с опытом. И конкретно – опытом игры в Премьер-лиге, которого у Кутепова кот наплакал. Вот и получилось, что когда Асеведо начал смещаться под удар, Илья застыл где-то в сторонке и движение ему навстречу начал совершать уже тогда, когда чилийца остановить было уже невозможно.

Правый защитник. Ризван Уциев ("Терек")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: невольно похоронил "Терек"

Бывает и такое, что судьбу конкретного человека в определенной игре предопределяет одно лишь касание мяча. То есть, даже не удар, а именно что касание. Как, например, получилось с Ризваном Уциевым – играл-то капитан "Терека" в целом не так уж плохо, но вот влетел мяч ему в голову в неподходящий момент, и на этом все. А счет на табло.

 

Центральный полузащитник. Денис Глушаков ("Спартак")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: все никак не может выйти из кризиса…

… который у Дениса начался уже довольно давно. Ничем другим такое резкое низложение от кандидата №1 на позицию опорного полузащитника в сборной России до еле-еле дотягивающего до уровня основы далеко не самого мощного из своих образцов "Спартака" объяснить не получается. Глушаков стал много нервничать и ошибаться, и "Урал" с большой охотой этим пользовался, проскакивая центр поля на одном дыхании. Да и при стандартах Денис своим одноклубникам особо не помогал, постоянно теряя опекаемых.

Центральный полузащитник. Дмитрий Стоцкий ("Уфа")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: полностью растворился на поле

Сказать что-то об игре Стоцкого сложно. Ведь тогда как остальные старались, но в чем-то проваливались, то Денис из игры "Уфы" попросту выпал: не бил по воротам соперника, лишь раз сыграл в отборе и практически половину своих передач адресовал сопернику – явно не самые потрясающие показатели для центрального полузащитника.

 

Правый полузащитник. Тимофей Калачев ("Ростов")

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: зачем-то начал спорить с арбитрами и получил второй "горчичник"

Журим Тимофея за несдержанность, ибо больше не за что. Вообще, вояж в Ростов для московских динамовцев мог бы закончиться куда удачнее, ведь хозяева радушно предоставили им на то шанс. Точнее, не все хозяева, а только один. Калачев вплоть до удаления смотрелся не очень-то ярко, но по крайней мере общей картины не портил. И вот, 61-я минута, и Тимофей (капитан команды ведь!) без разрешения возвращается на поле, после чего видит перед собой желтую карточку, которая оказалась для него второй. Ну и стоило оно того? Ведь оставив своих одноклубников без капитана и без атакующего игрока, именно он был бы виновником неудачного для "Ростова" результата, сравняй динамовцы счет. Повезло. Но в следующий раз легким испугом отделаться не удастся.

Левый полузащитник. Сильвестр Игбун ("Уфа")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: ранней заменой

От прежней колывановской "Уфы" не осталось ныне ничего. Результаты ниже некуда, очков не хватает, игроки не бегут. Яркий тому пример – нигериец Игбун, которого раньше считали едва ли не самым опасным футболистом в "Уфе". В матче с ЦСКА игрок вышел на позицию нападающего, однако отправился отдыхать уже сразу после перерыва – Евгения Перевертайло он явно не впечатлил.
 

Атакующий полузащитник. Мигел Данни ("Зенит")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: практически ничем

От Мигеля Данни всегда ждут чего-то особенного. Что ж поделать, такой уж португалец создал себе имидж – выхожу и либо забиваю, либо раздаю голевые направо и налево. А вот с "Мордовией" не получилось: Данни больше всех в составе "Зенита" владел мячом, однако распорядиться им как следовало у него не получилось. А все потому, что передачи полузащитник отдавал неточные – третий показатель по браку в команде, сразу после Кришито и Дзюбы. Возможно, именно поэтому команде Андре Виллаш-Боаша не удалось ни единого мяча забить?

Центральный нападающий. Адис Яхович ("Крылья Советов")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: будто бы и не было его на поле

Тяжело сполна выполнять обязанности форварда, когда на твою команду систематически совершают набеги соперники. Яхович вот под  таким прессингом не сумел для "Крыльев" создать ровным счетом ничего – один лишь удар по воротам и море неточных передач. Собственно, вот и все, что получилось сделать за 90 минут у македонца.

 

Тренер. Игорь Черевченко ("Локомотив")

Выбор состава: 3/10

Выбор тактики: 2/10

Замены: 1/10

Чем запомнился: так звонко "Локомотив" давно не проигрывал

Слишком трудно предположить, что же такое случилось с "Локомотивом", что "Кубани" удалось укатать его в газон окончательно и бесповоротно. Сказать здесь можно лишь одно – Черевченко изначально, видимо, своих подопечных на игру должным образом настроить не сумел, но и в перерыве, когда на то было время, исправить плачевное положение не смог.

Ари – шикарен, "Локомотив" – ужасен, а "Мордовия" останавливает "Зенит". Каким был 14-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 14-й тур РФПЛ

Количество попаданий в антисборную
  Рубин 13
  Спартак 13
  Анжи 11
  Локомотив 10
  Кубань 9
  Амкар 9
  Уфа 9
  Зенит 9
  ЦСКА 8
  Динамо М 7
  Мордовия 7
  Краснодар 6
  Урал 6
  Ростов 5
  Терек 4
  Крылья Советов 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Зенит Анжи Уциев Ризван Данни Глушаков Денис Песьяков Сергей Агаларов Камиль Логашов Арсений Калачев Тимофей Стоцкий Дмитрий Кутепов Илья Яхович Адис Черевченко Игорь
Комментарии (14)
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Doctor Klyde
1446556134
Калачева не за споры удалили! А за то, что вышел без разрешения судьи, ему уже выписывали ЖК, тогда он начал общаться с арбитром.
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sir_Alex
1446557988
Ба! знакомые всё лица. Глушакова - навечно в антисборную
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ufos73
1446558241
Воротник от Локо должен быть, 7 ударов в створ, 6 дырок...
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Сарделька
1446563909
Калачева удалили за самовольный выход на поле, а не за недовольство работой судьи, будьте внимательнее, публикуя "изоблачающие" статьи. Вполне уместна ошибка резервного судьи, который позволил войти в игру Калачеву без позволения главного арбитра.
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KROFF
1446574364
Видно, что "журналисты" бомбардира совсем не разбираются ни футболе, ни в правилах. Зачем то рисуют на второе место Локомотив, хотя по регламенту при равенстве очков сначала смотрят на личные встречи. Карточку по их мнению Калаче за разговоры получил, хотя везде отмечено, что за то что вышел на поле без команды арбитра. Вы вообще хоть футболом интересуетесь? Или чисто из-за денег статьи здесь пишете?
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compka
1446578041
Калачева уберите придурки!
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loko-the_best
1446607010
Надеюсь в следующей антисборной будут Смольников, Гарай, Дзюба :D
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grifon2013
1446633026
Камиль Агаларов играл на месте правого защитника, а не левого, он просто стал заложником ситуации в проигрыше Анжи
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Александр Пистолетов
1446664156
Было бы неплохо в эту Антисборную добавить что-то типа скамейки запасных.
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poliksmile
1500835574
Не Денис, а Дмитрий.Жуков ты хоть имена игроков выучил. Дмитрий Стойкий.Дима.
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