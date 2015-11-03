Антисборная 14-го тура РФПЛ. Данни, Логашов, Глушаков и другие

Команда-разгром, опорный полузащитник в глубоком кризисе и несдержанный капитан команды – в списке неудачников 14-го тура чемпионата России от "Бомбардира".

Антигерои 14-го тура РФПЛ

Вратарь. Сергей Песьяков ("Анжи")

Общая оценка: 0/10

Чем запомнился: разом вернул прошлые традиции

Ба, знакомые все лица! И Сергей Песьяков снова в воротах в нашем антирейтинге, с чем мы его и поздравляем. Если с этим вообще можно поздравлять… Впрочем, сейчас не об этом. Экс-голкипер "Спартака" по приезде в "Анжи" первое время нареканий особых не вызывал. Видимо, хорошенько настроился, а ощущение того, что это едва ли не последний шанс устроить свою футбольную жизнь, помогло собраться с силами. Однако один лишь единственный по-настоящему неудачный матч в прошлом туре выбил Сергея из колеи, вернув в старую-добрую полосу неудач и косяков. В игре с "Рубином" Песьяков допустил лишь одну ошибку, за которую, однако, в любой молодежной команде вратарю оторвали бы руки: действуя на выходе, недостаточно жестко решился мяч забирать, в результате чего тот прошмыгнул мимо Сергея и прошмыгнул в ворота. Детский гол. Кажется, Песьяков снова взялся за старое.

Левый защитник. Камиль Агаларов ("Анжи")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: совершенно не помогал команде в обороне

Но не только Песьякову предстоит отчитываться в нашем антирейтинге за весь "Анжи". "Рубин" в данной игре в общем-то не имел тотального превосходства в классе – согласитесь, казанцы сейчас мало чем отличаются от своих южных визави. Однако ж махачкалинцы предоставили им столько свободных зон в обороне, что не воспользоваться ими было бы как-то даже неприлично. И среди тех, кто эти самые зоны оставлял, был и Камиль Агаларов, который на фланге прорывам соперника не препятствовал и в целом в командных взаимодействиях выглядел инородным телом.

Центральный защитник. Арсений Логашов ("Локомотив") (с)

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: поучаствовал едва ли не в каждом голе "Кубани"

Нет, безусловно, всех собак на одного только Арсения вешать нельзя. "Локомотив" провалил матч с "Кубанью" в полном составе, исключая, пожалуй, лишь Ниассе. А остальные свою лепту в поражение "железнодорожников" внесли, просто кто-то в меньшем объеме, а кто-то вот так, как Логашов. Который вышел на сей раз в центре обороны и ошибался едва ли не всякий раз, когда мяч оказывался где-то в районе штрафной Гильерме: отдавал неточные передачи, терял позицию, не успевал за соперниками. Вот отсюда и результат – фактически матч тура! Но только не для Арсения, который теперь может довольствоваться капитанской повязкой нашей антисборной.

Центральный защитник. Илья Кутепов ("Спартак")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 2/10

Чем запомнился: из-за собственной неопытности позволил случиться голу

Сразу оговорюсь: дело не в молодости, как ошибочно полагают многие. 22 года – возраст для футбола хороший. Фактически это то самое время, когда ты уже не подающий надежды, но еще и не полноценно готовый специалист. Значит, сетовать на то, что Илья, мол, ну очень уж молод нельзя – получается, что дело имеем лишь с опытом. И конкретно – опытом игры в Премьер-лиге, которого у Кутепова кот наплакал. Вот и получилось, что когда Асеведо начал смещаться под удар, Илья застыл где-то в сторонке и движение ему навстречу начал совершать уже тогда, когда чилийца остановить было уже невозможно.

Правый защитник. Ризван Уциев ("Терек")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: невольно похоронил "Терек"

Бывает и такое, что судьбу конкретного человека в определенной игре предопределяет одно лишь касание мяча. То есть, даже не удар, а именно что касание. Как, например, получилось с Ризваном Уциевым – играл-то капитан "Терека" в целом не так уж плохо, но вот влетел мяч ему в голову в неподходящий момент, и на этом все. А счет на табло.

Центральный полузащитник. Денис Глушаков ("Спартак")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: все никак не может выйти из кризиса…

… который у Дениса начался уже довольно давно. Ничем другим такое резкое низложение от кандидата №1 на позицию опорного полузащитника в сборной России до еле-еле дотягивающего до уровня основы далеко не самого мощного из своих образцов "Спартака" объяснить не получается. Глушаков стал много нервничать и ошибаться, и "Урал" с большой охотой этим пользовался, проскакивая центр поля на одном дыхании. Да и при стандартах Денис своим одноклубникам особо не помогал, постоянно теряя опекаемых.

Центральный полузащитник. Дмитрий Стоцкий ("Уфа")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: полностью растворился на поле

Сказать что-то об игре Стоцкого сложно. Ведь тогда как остальные старались, но в чем-то проваливались, то Денис из игры "Уфы" попросту выпал: не бил по воротам соперника, лишь раз сыграл в отборе и практически половину своих передач адресовал сопернику – явно не самые потрясающие показатели для центрального полузащитника.

Правый полузащитник. Тимофей Калачев ("Ростов")

Прямые обязанности: 2/10

Непрямые обязанности: 0/10

Чем запомнился: зачем-то начал спорить с арбитрами и получил второй "горчичник"

Журим Тимофея за несдержанность, ибо больше не за что. Вообще, вояж в Ростов для московских динамовцев мог бы закончиться куда удачнее, ведь хозяева радушно предоставили им на то шанс. Точнее, не все хозяева, а только один. Калачев вплоть до удаления смотрелся не очень-то ярко, но по крайней мере общей картины не портил. И вот, 61-я минута, и Тимофей (капитан команды ведь!) без разрешения возвращается на поле, после чего видит перед собой желтую карточку, которая оказалась для него второй. Ну и стоило оно того? Ведь оставив своих одноклубников без капитана и без атакующего игрока, именно он был бы виновником неудачного для "Ростова" результата, сравняй динамовцы счет. Повезло. Но в следующий раз легким испугом отделаться не удастся.

Левый полузащитник. Сильвестр Игбун ("Уфа")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: ранней заменой

От прежней колывановской "Уфы" не осталось ныне ничего. Результаты ниже некуда, очков не хватает, игроки не бегут. Яркий тому пример – нигериец Игбун, которого раньше считали едва ли не самым опасным футболистом в "Уфе". В матче с ЦСКА игрок вышел на позицию нападающего, однако отправился отдыхать уже сразу после перерыва – Евгения Перевертайло он явно не впечатлил.



Атакующий полузащитник. Мигел Данни ("Зенит")

Прямые обязанности: 1/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: практически ничем

От Мигеля Данни всегда ждут чего-то особенного. Что ж поделать, такой уж португалец создал себе имидж – выхожу и либо забиваю, либо раздаю голевые направо и налево. А вот с "Мордовией" не получилось: Данни больше всех в составе "Зенита" владел мячом, однако распорядиться им как следовало у него не получилось. А все потому, что передачи полузащитник отдавал неточные – третий показатель по браку в команде, сразу после Кришито и Дзюбы. Возможно, именно поэтому команде Андре Виллаш-Боаша не удалось ни единого мяча забить?

Центральный нападающий. Адис Яхович ("Крылья Советов")

Прямые обязанности: 0/10

Непрямые обязанности: 1/10

Чем запомнился: будто бы и не было его на поле

Тяжело сполна выполнять обязанности форварда, когда на твою команду систематически совершают набеги соперники. Яхович вот под таким прессингом не сумел для "Крыльев" создать ровным счетом ничего – один лишь удар по воротам и море неточных передач. Собственно, вот и все, что получилось сделать за 90 минут у македонца.

Тренер. Игорь Черевченко ("Локомотив")

Выбор состава: 3/10

Выбор тактики: 2/10

Замены: 1/10

Чем запомнился: так звонко "Локомотив" давно не проигрывал

Слишком трудно предположить, что же такое случилось с "Локомотивом", что "Кубани" удалось укатать его в газон окончательно и бесповоротно. Сказать здесь можно лишь одно – Черевченко изначально, видимо, своих подопечных на игру должным образом настроить не сумел, но и в перерыве, когда на то было время, исправить плачевное положение не смог.

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