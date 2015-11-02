Ари – шикарен, «Локомотив» – ужасен, а «Мордовия» останавливает «Зенит». Каким был 14-й тур РФПЛ

О несчастливом для «Спартака» «Матч ТВ», устрашающем пробуждении Ари, феномене «Локомотива» и тренерском таланте Гордеева – в обзоре 14-го тура от «Бомбардира».

Матч тура. «Спартак» - «Урал»

1 ноября случилось историческое событие в мире спортивного телевидения. В этот день открылся «Матч ТВ». Дебюту нового канала особенно обрадовались спартаковские болельщики: сначала планировался показ хоккейного дерби «Спартака» и «Динамо», а сразу после него – футбольный матч красно-белых и «Урала». Этот день спартаковцы должны были запомнить надолго. В итоге так оно и получилось. В серии буллитов красно-белые, ведя в счете, уступили своим извечным соперникам из «Динамо». «В футболе точно отыграемся!» - приговаривали про себя болельщики, уходящие с ледовой арены «ВТБ».

Все на Матч. Что нужно знать о запуске нового спортивного канала

В футболе все вышло еще хуже. К дебюту на «Матч ТВ» лучше подготовился «Урал», имевший по ходу игры несколько стопроцентных моментов. Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу и Херсон Асеведо обязаны были не раз поражать ворота Реброва. «Спартак» дважды спасла штанга, но на 80-й минуте аттракцион везения внезапно кончился. После позиционной ошибки юного защитника «Спартака» Ильи Кутепова, форвард «Урала» Асеведо выскочил один на один с Артемом Ребровым и пробил по воротам. Штанга, которую голкипер по ходу матча целовал не раз, вновь могла отразить удар. Но мяч все же разминулся с «подругой» Реброва и влетел в угол ворот. 0:1, и «Урал» на пару с «Ростовом» продолжает творить историю!

«Спартак» – «Урал» – 0:1. Фоторепортаж

Персона тура. Ари («Краснодар»)

«Ари, уходи!» - столь кричащий баннер вывесили болельщики «Краснодара» несколько туров назад. Игра бразильца на старте чемпионата стала одним из главных разочарований сезона. Визуально казалось, что Ари не хватает мотивации, из-за чего его действия на поле выглядели инфантильными. Но как только прессинг на него достиг максимума, бразилец за три матча наколотил четыре гола. Буквально за полмесяца форвард превратился из «ленивца» в одного из претендентов на звание лучшего бомбардира РФПЛ!

Игрок тура. Сергей Ткачев («Кубань»)

После малоприметного начала сезона экс-хавбек «Локомотива» неожиданно преобразился. Во многом это связано с приходом на тренерский мостик Сергея Ташуева, с которым «Кубань» демонстрирует более привлекательный футбол и результат. Ткачев стал одним из главных вдохновителей разгрома «Локо», поразив ворота Гилерме прямым ударом с углового! В Европе за последний год такой трюк удался разве что вингеру «Аталанты» Алехандро Гомесу: аргентинец поразил ворота «Карпи».

10 лучших голов прошедшего уик-энда

Скандал тура. Судейство Еськова

Сегодняшний «Амкар» – образец стабильности, которой так не хватало команде в предыдущих сезонах. Пермяки уверенно держат «на поводке» команды из зоны вылета и стабильно радуют своих болельщиков в домашних играх. Осенью на стадионе «Звезда» «Амкар» не проиграл ни одного матча, а в игре с «Тереком» была и вовсе одержана победа. По мнению грозненцев, незаслуженная. «В самом начале матча на мне был фол и стопроцентный пенальти. Не знаю, почему судья принял иное решение» - не скрывал своего возмущения форвард «Терека» Заур Садаев. Прими Еськов сторону нападающего, игра наверняка пошла бы по другому сценарию.

Разочарование тура. «Локомотив»

На старте сезона «Локомотив» являлся одним из самых тренерских и дисциплинированных клубов. То, что происходит с командой сейчас – в высшей степени труднообъяснимо. В матче с «Кубанью» москвичей настигло третье поражение подряд, и не просто поражение – самый настоящий позор! По итогам первого тайма на табло горели цифры 5:0. Чорлука и Логашов допускали детские ошибки, а Гильерме умудрился пропустить прямым ударом с углового! После матча игроки «Локо» нашли в себе силы подойти к болельщикам, вкратце обсудить сложившуюся ситуацию и извиниться. Футболисты пообещали непременно исправиться, вот только сделать это будет крайне сложно: впереди их ждет «Зенит».

Как «Локомотив» опозорился в Краснодаре (Видео)

Открытие тура. «Мордовия»

Матч «Зенит» – «Мордовия» не предполагал возможности двух исходов. Но стоило питерцам приберечь Халка, как от прежней летучей игры сине-бело-голубых остались лишь фрагменты. Дзюба и Шатов были далеки от себя настоящих, зато «Мордовия» выдала свой лучший матч в сезоне. Еще в бытность тренером «Сатурна» Гордеев приучил: его команды могут развалиться, но способны и героически терпеть до победного конца. Саранчане не сдались до финального свистка и даже имели шансы уехать из Питера с победой, но Янник Джало и Олег Власов свои моменты не использовали. Ничья 0:0, и беспроигрышная серия «Мордовии» достигла уже двух матчей!

Результативность тура. 20 голов

Отметка 20+ в РФПЛ держится целый месяц! В этот раз она как никогда была близка к падению, ведь в первых двух матчах было забито лишь два мяча. Но голевое безумие в Краснодаре и очередное затмение голкипера «Анжи» Сергея Песьякова спасли ситуацию.

Символическая сборная

Все результаты 14-го тура РФПЛ:

ЦСКА – “Уфа» - 2:0 (видео)

«Зенит» - «Мордовия» - 0:0 (видео)

«Крылья Советов» - «Краснодар» - 0:4 (видео)

«Анжи» - «Рубин» - 1:2 (видео)

«Кубань» - «Локомотив» - 6:2 (видео)

«Спартак» - «Урал» - 0:1 (видео)

«Амкар» - «Терек» - 1:0 (видео)

«Ростов» - «Динамо» - 1:0 (видео)