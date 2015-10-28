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  • Павлюченко, Фримпонг и еще шесть футболистов, которых нужно срочно продать

Павлюченко, Фримпонг и еще шесть футболистов, которых нужно срочно продать

Еще с детства мы знаем мудрость кота Матроскина: "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное". С последним у клубов РФПЛ как раз все в порядке, и "Бомбардир", используя шкалу главного кота советской мультипликации, выясняет, с кем же наши команды должны расстаться в ближайшее трансферное окно.

Примечание: Шкала Кота Матроскина – фантазия автора. "1" в ней обозначает, что игрока нужно обязательно сохранить."10" – клубу пора присылать футболисту помощника, чтобы он скорее собрал игроку чемоданы. Данные по стоимости футболистов взяты с сайта Transfermarkt.

Эммануэль Фримпонг ("Уфа")

Рейтинг Матроскина: 8 из 10​

В столице Башкортостана серьезно пошумели в прошлом году, подписав полузащитника, который был в шаге, чтобы стать звездой АПЛ и еще одним игроком, которого лондонский  "Арсенал" с помпой продаст в "Ман Сити". Но Эммануэль выбрал другой путь, сулящий сейчас совсем гадкие перспективы. Два глупых удаления на старте чемпионата, инертная игра в центре поля и слабая мотивация к упорной работе. Фримпонг стал душой всего российского футбола, но пользы от него совсем немного. Да и вряд ли Перевертайло с ним захочет возиться: с такими звездами наставник еще не встречался, а сейчас – идеальный вариант, чтобы выручить с гражданина Англии хоть какие-то деньги.

Илья Абаев ("Локомотив")

Рейтинг Матроскина: 9 из 10

34-летний кипер, стоящий почти 1,5 миллиона фунтов, не сыграл в этом сезоне ни одной минуты. Возможно, Илья еще до конца не вылечился после мартовской травмы, однако железнодорожники подписали этим летом Коченкова. И скоро российское гражданство получит Гилерме. Возможно, Абаев  хочет геройствовать и ждать шанса. Но лучше скорее расстаться с иллюзиями и пойти на понижение зарплаты. "Мордовия" или фаворит ФНЛ с удовольствием подпишут надежного ветерана.

Владимир Быстров ("Краснодар")

Рейтинг Матроскина: 6 из 10​

Клуб Сергея Галицкого с радостью приобретает стареющих игроков, лечит их в своей волшебной больнице и дает шанс по новой реализовать себя. Увы, с Владимиром Быстровым сказки не получилось. Ему всего 31 год, но есть ощущение, что Кононов рассчитывает на него лишь как на игрока второй или третьей замены. История показывает, что для самого некогда скандального футболиста Руси это только минус. Ему нужен драйв и задор, который, к примеру, обеспечивал вылетающий "Анжи". Или "Зенит", когда все были против Быстрова, но он выходил и все крушил на своем фланге еще до приезда Халка.

Роман Павлюченко ("Кубань")

Рейтинг Матроскина: 7 из 10​

Павлюченко мы помним как футболиста, сделавшего дубль в ворота сборной Англии, а не как игрока, который после поездки в Лондон окончательно сдулся. Но не обращать внимания на очевидные факты тоже нельзя. Конечно, в "Кубани" работают весьма веселые и непостоянные люди. Тем не менее неясно, какой логикой они руководствовались, подписывая Романа. В "Локо" Павлюченко больше полировал скамейку, и не сказать, что он был готов к большим сражениям. Сейчас Роман ближе к краснодарской молодежи, чем к основе, и пора бы искать в Катаре шейха, который помнит СуперПава по матчам за "Тоттенхэм".

Виктор Файзулин ("Зенит")

Рейтинг Матроскина: 7 из 10

Рязанцев, Юсупов, Ткачук. Пожалуй, именно на этих российских игроков делает ставку Виллаш-Боаш. Да, как на лимитчиков, которые будут иногда давать отдых Витселю или Данни. Но Виктор Файзулин постепенно не проходит и в эту канву игроков. Многие выходы полузащитника запоминались жуткими ошибками и лицом Виллаш-Боаша, которое так и задавало вопрос: что же этот парень у нас делает? Нет, совсем нагнетать ситуацию мы не собираемся. Файзулин – хороший футболист, но не для команды, которая берет девять очков в трех матчах Лиги чемпионов.

Сердар Таски ("Спартак")

Рейтинг Матроскина: 8 из 10​

Все бундесведы России хохотали, когда Таски в "Спартаке" назвали лучшим защитником главной немецкой лиги. Он и правда когда-то был добротным скоростным дефом, но травмы не позволили выдерживать темп сумасшедшей Бундеслиги. Есть проблемы и в нашем вялотекущем первенстве. Сердар плохо выбирает позицию и не успевает за быстрыми игроками. Федуну пора посмотреть на ценник игрока и понять, что в недалеком будущем никто за немца четыре миллиона не заплатит.

Георги Миланов (ЦСКА)

Рейтинг Матроскина: 6 из 10​

Среди всех болгарских футболистов Миланов – самый перспективный. Но в нынешних реалиях современного лимита армейцам приходится держать Георги на скамейке. Впереди ныне обязательно нужен наш футболист, и только при травме Тошича у болгарина появляется шанс себя показать (как в последней игре ЦСКА против "Терека"). Тем более известно, что Миланова летом хотел клуб Бундеслиги, но на всякий пожарный армейцы решили оставить Георги у себя. Но есть ощущение, что этой зимой красно-синие попытаются как можно выгоднее расстаться с атакующим хавбеком.

Тарас Михалик ("Локомотив")

Рейтинг Матроскина: 7 из 10​

У красно-зеленых серьезный перебор в линии полузащиты. И это еще были подписаны Коломейцев и Ндинга. Ну, хоть с Альберто Сапатером вроде бы "Локо" расстался. Сейчас Михалик появляется либо экстренно в центре обороны, либо заменяет травмированного Тарасова. Но даже на фоне не самых креативных хавбеков железнодорожников украинец продолжает смотреться блекло. Да, уже не первый год говорят о достаточно ограниченном таланте футболиста Михалика, и поэтому москвичам нужно скорее избавить себя от обязанности платить игроку, который скоро забудет, где база команды.

Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Локомотив Краснодар Быстров Владимир Павлюченко Роман Михалик Тарас Таски Сердар Файзулин Виктор Абаев Илья Фримпонг Эммануэль Миланов Георгий
Комментарии (7)
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FanFCLM48
1446048510
Интересная статья. Я как фанат ЛОКО согласен частично, вместо Абаева лучше будет Шешуков.
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lokoman92
1446057114
если расставаться с михаликом то наигрывать логашова в центре надо или приобретать с русским паспортом хорошего ЦЗ с перспективой на будущее, чарли и ян уже тоже не молодые, им конкуренты нужны, а то что подраспоясались в последнее время, особенно чарли!)
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z89
1446060338
Про Аршавина забыли!!!
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JustStop
1446108785
С кандидатурой Миланова не согласен: скамейка и без того короткая, а на фланги вообще из резерва никого не поставишь, если вдруг вылетит Тошич или Ерёменко.
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Рулон Обоев
1446118740
Аршавин с каждым годом только молодеет
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rtm Solncedar
1446128266
Павлюченко самим пригодится.))) Расторговались тут понимашь.)))
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serppion
1448273251
Погребняка надо сплавлять, завтра за него гроша не получишь.
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