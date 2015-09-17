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  • Александр Неценко: «Валенсия» почему-то не учла, что Халк много бьет»

Александр Неценко: «Валенсия» почему-то не учла, что Халк много бьет»

<p><em>Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился впечатлениями о матчах ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов.</em></p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/57R1D9Ll3_Q" width="720"></iframe></p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank"><strong>Netsenko TV</strong></a> на Youtube.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442495" target="_blank">Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442594" target="_blank">«Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было</a></strong></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит ЦСКА Валенсия Вольфсбург Дзюба Артем Данни Бендтнер Никлас Дзагоев Алан Халк Фуэго Хави Думбия Сейду Дракслер Юлиан Лодыгин Юрий Канселу Жоау Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Taps
1442477781
Пора Лодыгина посадить на лавку и дать играть Кержакову.
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The Best CR
1442478166
Печальные новости из Бразилии, сегодня скончался Кловис Акоста Фернандес. Легендарный болельщик сборной Бразилии, посетивший более 150 матчей команды. Он боролся с раком в течение девяти лет, но сегодня проиграл битву против болезни.
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mgordeev
1442489363
Парни, а хоть кто-то знал об Александре Неценко до появления его обзоров на бомбардире?
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Xmode
1442509407
Неценко упускаете очень важный фактор - бюджеты ЦСКА и Зенита. ЦСКА строит стадион, ЦСКА - команда приносящая доход владельцам и всё это в кризис!!! ЦСКА в предсезонке строил планы выхода на пик формы на стыковые матчи ЛЧ, чего успешно и добился, причем соперники у ЦСКА были далеко не самые слабые, при этом были очень сложные матчи в премьер лиге, практически ниодного проходного и при этом тотальный провал с реализацией пенальти, про ответственность перед матчем со Шведами, которая упала на наших сборников я вообще молчу, Вы также забываете, что Слуцкий ещё и тренер сборной у него банально не было времени на детальнейший анализ соперника в ЛЧ в отличие от Виллаш Боаша. Также не стоит забывать и о матче с Зенитом где первый тайм провели просто на фантастической скорости, а вот во втором уже сказалась усталость как физическая и моральная, кароче элементарно устали и Вы товарищ Неценко если бы сказали что ЦСКА проиграл конкретный матч ввиду элементарной усталости, я бы с Вами согласился и поверьте дальше в ЛЧ вы увидите другой результат! P.S. По поводу Зенита - это мешок с деньгами и большой вопрос как бы сложилась игра если бы не самоотверженная игра Халка вознагражденная двумя удачными ударами, очень сомневаюсь что, что-то у Зенита бы вышло - не дай бог Халк получит травму или не пойдет у него игра будет очень интересно что скажет эксперт про длинные скамейки итд итп)
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