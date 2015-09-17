Александр Неценко: «Валенсия» почему-то не учла, что Халк много бьет»

<p><em>Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился впечатлениями о матчах ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов.</em></p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/57R1D9Ll3_Q" width="720"></iframe></p> <p>Подписывайся на канал Александра Неценко <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZTIOK36l7QkElObN2hgZtg" target="_blank"><strong>Netsenko TV</strong></a> на Youtube.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442495" target="_blank">Как ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» в Лиге чемпионов</a></strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442594" target="_blank">«Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было</a></strong></p>