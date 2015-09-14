Гончаренко стал тренером ЦСКА, «Спартак» догнал «Зенит». Дайджест событий дня

Кокорин уедет из "Динамо" предстоящей зимой. Вал Гаал хочет продлить контракт с "МЮ". "Спартак" обыграл "Ростов" в Премьер-лиге. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Ловчев: "Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон"

Эксперт Евгений Ловчев, комментируя итоги матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА - "Зенит" (2:2), выразил уверенность, что руководству клуба из Санкт-Петербурга необходимо расторгнуть контракт с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем.

"Безусловно, "Зениту" надо расставаться с Виллаш-Боашем. Посмотрите, ведь многие ребята приехали из сборных, многие наши – по идее, должны быть в хорошем психологическом состоянии. Выиграли же – жизни радуйся! Но в ЦСКА их встретила нормальная атмосфера, а в "Зените" человек на первой же пресс-конференции устроил цирк и сказал, что уходит. Ну, понятно, более подходящего момента найти было нельзя… . Это и в мелочах отражается: у армейцев мяч липнет при приеме, у зенитовцев отскакивает, как от деревянных. Армейцы спокойны, зенитовцы изображают коллективного Вернблума. Купите уже Виллаш-Боашу билет в Лиссабон", — сказал Ловчев.

Галямин: "Кокорин уйдет из "Динамо" зимой"

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Дмитрий Галямин полагает, что нападающий бело-голубых Александр Кокорин покинет клуб в зимнее трансферное окно.

– Кокорина провожали то в "Зенит", то в Англию. Почему он не уехал?

– Думаю, он уедет зимой. Было очевидно, что в это трансферное окно Кокорин не уйдет. Много миллионов за него никто платить не хотел, а за маленькие деньги его не отпускали.

Зимой сложится другая ситуация: "Динамо" будет заинтересовано в том, чтобы Кокорина продать, иначе летом он уйдет свободным агентом. Останется Саша в России или поедет за границу, зависит от того, как он будет играть.

– Из "Динамо" должны уйти все высокооплачиваемые игроки?

– Здесь все просто: например, у Денисова, Самба, Жиркова осталось по году контракта, всем им за 30. Самба уйдет на 100%, сомнений нет. Останутся ли Денисов или Жирков, зависит от условий, которые им предложат.

"Тоттенхэм" и Адебайор расторгли контракт по обоюдному согласию

"Тоттенхэм" объявил о расторжении контракта с нападающим Эммануэлем Адебайором по обоюдному согласию. Других подробностей не сообщается.

Напомним, ранее главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино заявил, что не нуждается в услугах 31-летнего нападающего.

Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА

Известный белорусский специалист Виктор Гончаренко, недавно потерявший должность главного тренера в "Урале", вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Несмотря на слухи о том, что Гончаренко должен возглавить "армейцев", он получит должность старшего тренера.

"В нынешней ситуации, когда нашему тренерскому штабу приходится работать, по сути, на "четыре фронта", руководство ПФК ЦСКА посчитало, что команде нужна поддержка. И мы благодарны Виктору Михайловичу, который принял предложение нашего клуба", — пояснила пресс-служба ЦСКА.

Ван Гаал хочет продлить контракт с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал передумал относительно своего будущего и теперь намеревается продлить свой контракт с "красными дьяволами", который истекает в 2017 году.

Ван Гаал планирует встретиться с генеральным директором "МЮ" Эдом Вудвордом для обсуждения продления договора в ближайшее время.

"Спартак" - "Ростов" - 1:0. Фоторепортаж

РФПЛ. "Спартак" нанес поражение "Ростову"

В матче 8-го тура РФПЛ "Спартак" сумел преодолеть сопротивление "Ростова" благодаря голу Квинси Промеса на 26 минуте. Сумев открыть счет, красно-белые перешли к уже знаменитой тактике Дмитрия Аленичева с уходом в оборону: по ходу второго тайма главный тренер "Спартака" выпустил трех защитников, доведя общее их число на поле до семи. Как итог: минимальная победа хозяев над командой Курбана Бердыева.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Спартак (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Промес, 26.

Спартак: Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков (Гранат, 87), Широков (Паршивлюк, 71), Ромуло, Попов, Промес, Мовсисян (Макеев, 60).

Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Терентьев (Бухаров, 56), Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бен Су Ю, 56), Полоз.

Предупреждения: Бен Су Ю, 58; Баштуш, 69; Д. Комбаров, 86; Попов, 89.

Почему Курбан Бердыев – лучший тренер сезона прямо сейчас

РФПЛ. "Краснодар" разгромил "Динамо"

"Краснодар" неудачно начал чемпионат, в то время как "Динамо" после "распродажи" легионеров выглядело лучше, чем многие ожидали. Но сегодняшний матч расставил все по своим местам: "быки" забили четыре безответных мяча в ворота бело-голубых, которым остается лишь сетовать на травмы и дисквалификации.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Краснодар - Динамо (Москва) - 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Лаборде, 11; 2:0 — Мамаев, 41; 3:0 — Ахмедов, 71; 4:0 — Мамаев, 90+1.

Краснодар: Синицын, Петров, Гранквист, Страндберг, Енджейчик, Газинский (Каборе, 57), Мамаев, Ахмедов, Лаборде (Перейра, 66), Быстров (Марков, 77), Смолов.

Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Денисов, Зобнин (Кузьмин, 72), Левин (Живоглядов, 84), Ионов, Ташаев, Погребняк.

Предупреждения: Газинский, 32; Смолов, 37; Погребняк, 73.

РФПЛ. Первую победу в сезоне "Терек" одержал в Махачкале

Грозненский "Терек" переиграл махачкалинский "Анжи" в выездном матче 8-го тура чемпионата России.

Основные события встречи пришлись на второй тайм, в котором грозненцы и забили оба гола.

Отметим, что для "Терека" этот успех стал первым в новом сезоне чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

Анжи (Махачкала) — Терек (Грозный) — 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Лазич, 59 (в свои ворота). 0:2 — Лебеденко, 62.

"Анжи": Песьяков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Максимов (Хадарцев, 69), Леонардо, Мкртчян, Эбесилио, Боли, Алмейда.

"Терек": Городов, Семенов, Кудряшов, Родолфо, Уциев, Иванов, Маурисио, Айссати, Варкен, Лебеденко (Рыбус, 69), Митришев.

Предупреждения: Лазич, 13. Боли, 20. Городов, 70.

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 8-й тур РФПЛ

Серия А. Миланское дерби осталось за "Интером"

"Интер" переиграл "Милан" в матче 3-го тура итальянской Серии А. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый во втором тайме полузащитником Фредди Гуарином. "Лацио" в родных стенах расправился над "Удинезе" - 2:0. Исходы других матчей игрового дня вы можете увидеть здесь.