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    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ


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    15.08.2015 10:00
    «Бомбардир» запустил битву прогнозов, в которой сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В пятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросил выпускающий редактор портала Александр Плеханов.

    «Бомбардир» запустил битву прогнозов, в которой сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В пятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросил выпускающий редактор портала Александр Плеханов.

    «Амкар» - «Анжи» - 1:1

    Алексей Сафонов. Прогноз: 0:1. Семин наконец-то одержит первую победу. Команда играет неплохо, но есть полоса невезения. Он такой специалист, который не оставит коллектив в сложной ситуации и найдет решение всех проблем.

    Александр Плеханов. Прогноз 1:1. До матча с ЦСКА «Амкар» показывал неплохой футбол и добивался результата. «Анжи» же нужно срочно пополнять очковую копилку, иначе команду ждет возвращение в ФНЛ. Хозяева будут фаворитами, но коллектив Семина даст пермякам серьезный бой.

    «Спартак» - ЦСКА - 1:2

    А. С. Прогноз: 1:1. У ЦСКА уже в мыслях Лига чемпионов, надо попасть в групповой этап турнира. Ведь проходишь в следующий этап — пополняешь казну финансами. Плюс впишется или нет Думбия — вопрос. «Спартак» же сейчас на ходу, им важно не отпустить сейчас красно-синих в отрыв: пока разница между ними всего два очка, но если команда Аленичева уступит — разрыв увеличится до пяти.

    А. П. Прогноз 1:2. Рискну поставить в дерби на атаку ЦСКА. Даже с приходом Аленичева «Спартак» не решил всех проблем в обороне, а фактор переноса матча не добавит хозяевам положительных эмоций. Акинфеев пропустит первый мяч в сезоне, но армейцы все равно одержат победу.

    «Зенит» - «Краснодар» - 0:2

    А. С. Прогноз: 3:1. «Краснодар» не очень впечатляет в этом сезоне, год назад они выглядели лучше. Плюс у них борьба на два фронта, Лига Европы тоже солидно сил отнимает. Петербургский клуб просто на классе добьется успеха. Команда Виллаш-Боаша уже научена, что нельзя терять очки в противостоянии с конкурентами.

    А. П. Прогноз 2:0. «Краснодару» сейчас куда больше необходимо попасть в групповой этап Лиги Европы, чем отдать все силы в матче против «Зенита». Да и сил этих у команды Кононова не так много. Для еще не терявшего очки питерского клуба эта игра не станет большим испытанием.

    «Кубань» - «Рубин» - 0:1

    А. С. Прогноз: 1:1. «Кубань» неплохо выглядела в противостоянии с «Краснодаром», упустив победу в самой концовке встречи. Видно, коллектив Дмитрия Хохлова постепенно набирает ход. А «Рубин»... пока они неузнаваемы, если сравнивать с прошлым сезоном. Очень слабо играет защитная линия, да и атака добавляет головной боли тренерскому штабу: пока нет забитых мячей.

    А. П. Прогноз 1:1. «Рубин» наконец-то должен забить первый гол в сезоне и набрать хотя бы одно очко. Но для победного результата казанцам предстоит еще много серьезной работы. Закономерная ничья, которая не устроит ни одну из команд.

    «Локомотив» - «Терек» - 0:0

    А. С. Прогноз: 2:1. Железнодорожники выше «Терека» по классу, да и старт чемпионата им удался. Хорошая атмосфера в коллективе, и у футболистов горят глаза. Такого я не видел со времен Семина.

    А. П. Прогноз 1:0. «Локомотив» выдал хороший старт и закрепился в зоне еврокубков. Осечка в матче с еще не знавшим побед «Тереком» подопечным Черевченко не позволительна.

    «Динамо» - «Урал» - 1:0

    А. С. Прогноз: 2:0. Кобелев гнет свою линию, строя игру постепенно. Специалист работает с теми, кто у него есть, и отъезд полузащитника Матье Вальбуэна не должен сильно сказаться, ставка уже была сделана на молодых исполнителей.

    А. П. Прогноз 0:1. Потеря Вальбуэна и постоянные скандалы оставят свой отпечаток на игре динамовцев. Верю в «Урал» Гончаренко, от которого стоит ждать интересного футбола и закономерной гостевой победы.

    «Ростов» - «Крылья Советов» - 1:1

    А. С. Прогноз: 1:0. У Бердыева команды всегда надежно играют в защите, ко двору пришелся Сесар Навас, который добавил надежности обороне. Думаю, что в «Ростове» наконец-то дебютирует Нобоа. Полагаю, что по потенциалу южане способны оказаться в пятерке-шестерке.

    А. П. Прогноз 2:0. «Ростов» не потерпел еще ни одного поражения и не должен испытать проблем в игре с «Крыльями». Самарский клуб свою единственную победу одержал еще в первом туре, да и этот результат выглядит скорее приятной случайностью. Рискну поставить на легкие три очка для хозяев.

    «Мордовия» - «Уфа» - 0:1

    А. С. Прогноз: 1:1. В обеих командах амбициозные тренеры, примерно одинаковы они и по уровню. Правда, пока не ясно, где они будут играть. Отмечу, что каждому нужны очки, так что тут будет рубка.

    А. П. Прогноз 1:1. Обе команды обосновались в зоне стыковых матчей, где вполне могут провести весь сезон. Преимуществ ни у одного из соперников я не вижу. Ничья для них не станет катастрофой.

    5-й тур:

    Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 2:8

    Итоговый счет:

    Алексей Сафонов - "Бомбардир" - 12:9

    Правила подсчета очков:

    Точный счет — 4 балла

    Точная разность мячей — 3 балла

    Точный исход — 2 балла

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА, ФК Ростов| ФК Зенит
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      ыенпзпнка 16 августа 2015, 21:15

      Футбольные прогнозы на b e t 2 b e t . r u

      0
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      Рейтинг: +43

      nice 15 августа 2015, 12:02

      Если Плеханов и дальше так пойдет можно закрывать РФПЛ. Какой смысл в миллиардных тратах если Плеханов будет перед каждым туром давать свой прогноз а в конце сезона определит чемпиона. Это же сколько же футболистов и футбольных менагеров смогут наконец то вернуться к станкам и фермам.

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      Рейтинг: +254

      Vector 15 августа 2015, 10:30

      Чего-то тут не весело...

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      Рейтинг: +11

      Diray 14 августа 2015, 23:26

      У Александра Плеханова пока что 2 из 2. Молодец.

      0
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      Рейтинг: +12

      lokomotiv2001 14 августа 2015, 18:16

      Амкар Анжи 0 1
      Спартак ЦСКА 1 1
      Зенит Краснодар 2 0
      Кубань Рубин 0 1
      Локомотив Терек 2 0
      Динамо Урал 1 1
      Ростов Крылья Советов 2 1
      Мордовия Уфа 0 0

      0
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      Рейтинг: +5

      Messi__ 14 августа 2015, 18:05

      Амкар - Анжи 0:0
      Спартак - ЦСКА 1:2
      Зенит - Краснодар 4:1
      Кубань - Рубин 1:0
      Локомотив - Терек 1:0
      Динамо - Урал 3:2
      Ростов - Крылья Советов 0:0
      Мордовия - Уфа 1:1

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 августа 2015, 14:09

      Жаль Крылья, они попадут.

      0
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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 14 августа 2015, 13:18

      Крылья одержат победу,верю !!!

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      Рейтинг: +28

      Spark333 14 августа 2015, 13:10

      ЦСКА вынесет спам!!!

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      Рейтинг: +106

      DSmoto 14 августа 2015, 11:54

      Амкар вынесет Анжи, а Кубань Рубин, и в последнем поставил бы на Уфу скорее, а в остальном корректно ...

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