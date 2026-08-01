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  • «Балтика» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Балтика» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 19:35
Балтика
01.08.2026, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
57' Н. Титков 74' Б. Хиль (П)
76' А. Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
5
Айман Мурид
ОП
73
Максим Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-4-2-1
1
Латышонок
2
Варатынов
21
Андерсон
4
Гассама
19
Шнапцев
8
Мендель
5
Мурид
22
Бевеев
73
Петров
11
Титков
9
Оффор
4-2-1-1-2
1
Расулов
56
Зайдензаль
55
Осипенко
57
Рикардо
7
Скопинцев
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
70
Тюкавин
4
Гассама
77
Чивич
77
Чивич
4
Гассама
73
Петров
18
Муфи
18
Муфи
73
Петров
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
11
Титков
42
Поспелов
42
Поспелов
11
Титков
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
15
Глебов
4
Касерес
4
Касерес
15
Глебов
91
Гладышев
60
Маринкин
60
Маринкин
91
Гладышев
74
Фомин
21
Миранчук
21
Миранчук
74
Фомин
56
Зайдензаль
33
Сергеев
33
Сергеев
56
Зайдензаль
Остались в запасе
Балтика
Динамо
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сандро Шварц
Балтика
Точно не сыграют
Александр Филин
ЦЗ
Статистика матча Балтика - Динамо
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
10
Офсайды
6
2
Количество передач
233
614
Сейвы
3
2
Точность передач %
54
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Динамо», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Динамо»

«Балтика» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 авгутса 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика
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