01.08.2026, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-4-2-1
1
Латышонок
2
Варатынов
21
Андерсон
4
Гассама
19
Шнапцев
8
Мендель
5
Мурид
22
Бевеев
73
Петров
11
Титков
9
Оффор
4-2-1-1-2
1
Расулов
56
Зайдензаль
55
Осипенко
57
Рикардо
7
Скопинцев
74
Фомин
15
Глебов
10
Бителло
11
Гомес
91
Гладышев
70
Тюкавин
4
Гассама
77
Чивич
77
Чивич
4
Гассама
73
Петров
18
Муфи
18
Муфи
73
Петров
8
Мендель
26
Беликов
26
Беликов
8
Мендель
11
Титков
42
Поспелов
42
Поспелов
11
Титков
9
Оффор
91
Хиль
91
Хиль
9
Оффор
7
Скопинцев
8
Рубенс
8
Рубенс
7
Скопинцев
15
Глебов
4
Касерес
4
Касерес
15
Глебов
91
Гладышев
60
Маринкин
60
Маринкин
91
Гладышев
74
Фомин
21
Миранчук
21
Миранчук
74
Фомин
56
Зайдензаль
33
Сергеев
33
Сергеев
56
Зайдензаль
Остались в запасе
Балтика
Динамо
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
40
Дмитрий Никитин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
15
Тентон Йенне
ЛВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Балтика - Динамо
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
10
Офсайды
6
2
Количество передач
233
614
Сейвы
3
2
Точность передач %
54
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Динамо», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»