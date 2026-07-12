Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шинник» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

«Шинник» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

12 июля, 15:50
Шинник
12.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
14' И. Порохов 47' В. Карпов
56' А. Осипов 60' Р. Ежов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-2-1-2
51
Митров
23
Чистяков
62
Карпов
27
Черный
32
Косогоров
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
77
Гонгапшев
88
Миронов
3-3-3-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
3
Солдатенков
28
Магаль
5
Осипов
17
Макарчук
29
Ежов
6
Кузьмин
8
Игнатов
9
Федоров
64
Ланин
53
Котин
53
Котин
64
Ланин
77
Гонгапшев
7
Антонов
7
Антонов
77
Гонгапшев
88
Миронов
24
Азявин
24
Азявин
88
Миронов
15
Самойлов
20
Мартовой
20
Мартовой
15
Самойлов
11
Порохов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
11
Порохов
28
Магаль
13
Калинин
13
Калинин
28
Магаль
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
29
Ежов
97
Пасевич
97
Пасевич
29
Ежов
8
Игнатов
59
Барт
59
Барт
8
Игнатов
9
Федоров
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Федоров
Остались в запасе
Шинник
Сочи
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Шинник - Сочи
2
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сочи», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Сочи»

«Шинник» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сочи Шинник
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Все новости
Все новости
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
1
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Фото«Динамо» отправило защитника в клуб Первой лиги
21 июля
1
Всем клубам России грозит трансферный бан
21 июля
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+