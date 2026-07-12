Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

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Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сочи», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Сочи»