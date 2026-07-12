12.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-1-2
51
Митров
23
Чистяков
62
Карпов
27
Черный
32
Косогоров
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
77
Гонгапшев
88
Миронов
3-3-3-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
3
Солдатенков
28
Магаль
5
Осипов
17
Макарчук
29
Ежов
6
Кузьмин
8
Игнатов
9
Федоров
64
Ланин
53
Котин
53
Котин
64
Ланин
77
Гонгапшев
7
Антонов
7
Антонов
77
Гонгапшев
88
Миронов
24
Азявин
24
Азявин
88
Миронов
15
Самойлов
20
Мартовой
20
Мартовой
15
Самойлов
11
Порохов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
11
Порохов
28
Магаль
13
Калинин
13
Калинин
28
Магаль
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
29
Ежов
97
Пасевич
97
Пасевич
29
Ежов
8
Игнатов
59
Барт
59
Барт
8
Игнатов
9
Федоров
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Федоров
Остались в запасе
Шинник
Сочи
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
66
Александр Мециев
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Шинник - Сочи
2
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сочи», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Сочи»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»