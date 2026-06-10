10.06.2026, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
4-1-3-2
1
Кошта
2
Семеду
3
Диаш
14
Инасиу
5
Далот
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
15
Невеш
7
Роналду
16
Тринкау
3-1-3-2-1
23
Окойе
6
Аджайи
13
Оньемаечи
21
Бейсси
12
Нади
4
Ндиди
10
Деле-Баширу
14
17
Ивоби
15
Саймон
22
Адамс
5
Далот
25
Мендеш
25
Мендеш
5
Далот
3
Диаш
4
Араужо
4
Араужо
3
Диаш
2
Семеду
20
Канселу
20
Канселу
2
Семеду
15
Невеш
21
Невеш
21
Невеш
15
Невеш
23
Витинья
24
Кошта
24
Кошта
23
Витинья
14
Инасиу
13
Вейга
13
Вейга
14
Инасиу
Мендеш
6
Нуньес
6
Нуньес
Мендеш
8
Фернандеш
10
Силва
10
Силва
8
Фернандеш
16
Тринкау
26
Консейсау
26
Консейсау
16
Тринкау
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
18
Нету
11
Феликс
11
Феликс
18
Нету
6
Аджайи
3
Сануси
3
Сануси
6
Аджайи
12
Нади
18
Фернандес
18
Фернандес
12
Нади
4
Ндиди
20
Онидика
20
Онидика
4
Ндиди
10
Деле-Баширу
8
Ониика
8
Ониика
10
Деле-Баширу
14
2
2
14
17
Ивоби
7
Отеле
7
Отеле
17
Ивоби
15
Саймон
9
Моффи
9
Моффи
15
Саймон
22
Адамс
19
Онуачу
19
Онуачу
22
Адамс
Остались в запасе
Португалия
Нигерия
22
Руй Силва
ВР
27
Рикардо Велью
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Артур Оконкво
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
22
Руй Силва
ВР
27
Рикардо Велью
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
16
Артур Оконкво
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Португалия - Нигерия
2
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
19
Офсайды
4
1
Количество передач
585
364
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию Португалия против Нигерия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Нигерия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»