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Смотреть прямую трансляцию Португалия против Нигерия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Нигерия