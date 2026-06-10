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  • Португалия – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026

Португалия – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026

10 июня, 21:35
Португалия
10.06.2026, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Нигерия
23' П. Нету 75' Ф. Консейсау
37' А. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Педру Нету
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Нигерия
23
Мадука Окойе
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
12
Точукву Нади
ОП
4
Онини Ндиди
(К) ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Christian Akpan
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
22
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Португалия
22
Руй Силва
ВР
27
Рикардо Велью
ВР
12
Жозе Са
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Саму Кошта
ОП
13
Ренату Вейга
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Нигерия
16
Артур Оконкво
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
18
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
20
Рафаэль Онидика
ОП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
2
Abdullahi Bewene
ЦП
7
Филип Отеле
ЛВ
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
2
Семеду
3
Диаш
14
Инасиу
5
Далот
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
15
Невеш
7
Роналду
16
Тринкау
3-1-3-2-1
23
Окойе
6
Аджайи
13
Оньемаечи
21
Бейсси
12
Нади
4
Ндиди
10
Деле-Баширу
14
17
Ивоби
15
Саймон
22
Адамс
5
Далот
25
Мендеш
25
Мендеш
5
Далот
3
Диаш
4
Араужо
4
Араужо
3
Диаш
2
Семеду
20
Канселу
20
Канселу
2
Семеду
15
Невеш
21
Невеш
21
Невеш
15
Невеш
23
Витинья
24
Кошта
24
Кошта
23
Витинья
14
Инасиу
13
Вейга
13
Вейга
14
Инасиу
Мендеш
6
Нуньес
6
Нуньес
Мендеш
8
Фернандеш
10
Силва
10
Силва
8
Фернандеш
16
Тринкау
26
Консейсау
26
Консейсау
16
Тринкау
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
18
Нету
11
Феликс
11
Феликс
18
Нету
6
Аджайи
3
Сануси
3
Сануси
6
Аджайи
12
Нади
18
Фернандес
18
Фернандес
12
Нади
4
Ндиди
20
Онидика
20
Онидика
4
Ндиди
10
Деле-Баширу
8
Ониика
8
Ониика
10
Деле-Баширу
14
2
2
14
17
Ивоби
7
Отеле
7
Отеле
17
Ивоби
15
Саймон
9
Моффи
9
Моффи
15
Саймон
22
Адамс
19
Онуачу
19
Онуачу
22
Адамс
Остались в запасе
Португалия
Нигерия
22
Руй Силва
ВР
27
Рикардо Велью
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Артур Оконкво
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
22
Руй Силва
ВР
27
Рикардо Велью
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
16
Артур Оконкво
ВР
1
Фрэнсис Узохо
ВР
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Португалия - Нигерия
2
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
19
Офсайды
4
1
Количество передач
585
364
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию Португалия против Нигерия, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Нигерия

Португалия – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Португалия
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