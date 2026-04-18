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  • «Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 13:20
Крылья Советов
18.04.2026, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
65' И. Олейников
75' С. Божин (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Иван Олейников
ЦП
8
Максим Витюгов
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ЦП
11
Амар Рахманович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Данила Козлов
АП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
(К) АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
37
Энрике Кармо
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Крылья Советов
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-5-1
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
47
Божин
22
Костанца
19
Олейников
8
Витюгов
6
Бабкин
15
Рассказов
77
Ахметов
11
Рахманович
3-1-3-3
49
Тороп
22
Гайич
79
Данилов
3
Круговой
6
Баринов
37
Кармо
10
Обляков
17
Глебов
32
Гонду
31
Кисляк
18
Козлов
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
18
Козлов
27
Мойзес
27
Мойзес
18
Козлов
37
Кармо
20
Попович
20
Попович
37
Кармо
17
Глебов
7
Алвес
7
Алвес
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
5
Доминик Ороз
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Булатов
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
5
Доминик Ороз
ЦЗ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Фабио Челестини
Крылья Советов
Точно не сыграют
Алексей Сутормин
ПЗ
C. Geoffrey
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Матвей Лукин
ЦЗ
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
4
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
0
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
14
12
Офсайды
0
1
Количество передач
308
441
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против ЦСКА, 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – ЦСКА

«Крылья Советов» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов
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