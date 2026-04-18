18.04.2026, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
4-5-1
30
Песьяков
2
Печенин
23
Чернов
47
Божин
22
Костанца
19
Олейников
8
Витюгов
6
Бабкин
15
Рассказов
77
Ахметов
11
Рахманович
3-1-3-3
49
Тороп
22
Гайич
79
Данилов
3
Круговой
6
Баринов
37
Кармо
10
Обляков
17
Глебов
32
Гонду
31
Кисляк
18
Козлов
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
18
Козлов
27
Мойзес
27
Мойзес
18
Козлов
37
Кармо
20
Попович
20
Попович
37
Кармо
17
Глебов
7
Алвес
7
Алвес
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
Остались в запасе
Крылья Советов
ЦСКА
5
Доминик Ороз
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Булатов
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
5
Доминик Ороз
ЦЗ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
99
Николай Баровский
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
62
Имран Фиров
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Фабио Челестини
Крылья Советов
Точно не сыграют
ЦСКА
Точно не сыграют
Статистика матча Крылья Советов - ЦСКА
4
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
0
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
14
12
Офсайды
0
1
Количество передач
308
441
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против ЦСКА, 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»