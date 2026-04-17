17.04.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
3-5-2
13
Ханкич
78
Чистяков
22
Семенчук
4
Мелехин
40
Вахания
18
Кучаев
10
Щетинин
8
Миронов
7
Роналдо
99
Сулейманов
69
Голенков
3-4-3
35
Дегтев
33
Алвес
3
Солдатенков
4
Литвинов
27
Заика
8
Коваленко
79
Васильев
17
Макарчук
98
Ильин
8
Игнатов
29
Ежов
99
Сулейманов
87
Лангович
87
Лангович
99
Сулейманов
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
7
Роналдо
10
Комаров
10
Комаров
7
Роналдо
18
Кучаев
9
Мохеби
9
Мохеби
18
Кучаев
29
Ежов
45
Камано
45
Камано
29
Ежов
8
Игнатов
28
Магаль
28
Магаль
8
Игнатов
8
Коваленко
82
Волков
82
Волков
8
Коваленко
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
79
Васильев
14
Кравцов
14
Кравцов
79
Васильев
Остались в запасе
Ростов
Сочи
71
Даниил Одоевский
ВР
91
Антон Шамонин
ЦФ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
ЦП
57
Илья Жбанов
ЦП
21
Даниил Шанталий
ЦП
Главный тренер
Джонатан Альба
11
Павел Мелешин
ЦФ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
60
Марк Носатый
ОП
16
Максим Мухин
ОП
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
91
Антон Шамонин
ЦФ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
ЦП
57
Илья Жбанов
ЦП
21
Даниил Шанталий
ЦП
Остались в запасе
11
Павел Мелешин
ЦФ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
60
Марк Носатый
ОП
16
Максим Мухин
ОП
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
Точно не сыграют
Сочи
Точно не сыграют
Статистика матча Ростов - Сочи
8
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
8
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
17
Офсайды
1
3
Количество передач
389
388
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Сочи», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»