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  • «Ростов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Ростов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 18:20
Ростов
17.04.2026, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
89' К. Заика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ЛП
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Роналдо
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЛП
8
Александр Коваленко
ЦП
79
Дмитрий Васильев
ЦП
27
Кирилл Заика
ПП
29
Роман Ежов
ЦФ
8
Михаил Игнатов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
91
Антон Шамонин
ЦФ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
10
Иван Комаров
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ЦП
19
Хорен Байрамян
ЦП
57
Илья Жбанов
ЦП
21
Даниил Шанталий
ЦП
Сочи
11
Павел Мелешин
ЦФ
59
Руслан Барт
ПВ
45
Франсуа Камано
ЛВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
60
Марк Носатый
ОП
16
Максим Мухин
ОП
28
Руслан Магаль
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
9
Захар Федоров
ЦФ
14
Кирилл Кравцов
ЦП
3-5-2
13
Ханкич
78
Чистяков
22
Семенчук
4
Мелехин
40
Вахания
18
Кучаев
10
Щетинин
8
Миронов
7
Роналдо
99
Сулейманов
69
Голенков
3-4-3
35
Дегтев
33
Алвес
3
Солдатенков
4
Литвинов
27
Заика
8
Коваленко
79
Васильев
17
Макарчук
98
Ильин
8
Игнатов
29
Ежов
99
Сулейманов
87
Лангович
87
Лангович
99
Сулейманов
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
7
Роналдо
10
Комаров
10
Комаров
7
Роналдо
18
Кучаев
9
Мохеби
9
Мохеби
18
Кучаев
29
Ежов
45
Камано
45
Камано
29
Ежов
8
Игнатов
28
Магаль
28
Магаль
8
Игнатов
8
Коваленко
82
Волков
82
Волков
8
Коваленко
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
79
Васильев
14
Кравцов
14
Кравцов
79
Васильев
Остались в запасе
Ростов
Сочи
71
Даниил Одоевский
ВР
91
Антон Шамонин
ЦФ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
ЦП
57
Илья Жбанов
ЦП
21
Даниил Шанталий
ЦП
Главный тренер
Джонатан Альба
11
Павел Мелешин
ЦФ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
60
Марк Носатый
ОП
16
Максим Мухин
ОП
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
91
Антон Шамонин
ЦФ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
ЦП
57
Илья Жбанов
ЦП
21
Даниил Шанталий
ЦП
Остались в запасе
11
Павел Мелешин
ЦФ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
60
Марк Носатый
ОП
16
Максим Мухин
ОП
85
Даниил Силев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
Точно не сыграют
Рустам Ятимов
ВР
Сочи
Точно не сыграют
Макар Чирков
ЦЗ
Густаво Сантос
ЛФ
Неманья Стойич
ЦЗ
Статистика матча Ростов - Сочи
8
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
8
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
17
Офсайды
1
3
Количество передач
389
388
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
67
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Сочи», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Сочи»

«Ростов» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
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