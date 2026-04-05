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  • «Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 12:50
Нижний Новгород
05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
29' Роналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
29
Лука Тичич
ЦП
52
Егор Смелов
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
18
Константин Кучаев
(К) АП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Артем Сидоренко
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Медведев
19
Шнапцев
3
Кирш
25
Карич
24
Фаринья
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
88
Лесовой
52
Смелов
10
Бальбоа
6
Олусегун
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
4
Мелехин
22
Семенчук
8
Миронов
7
Роналдо
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
99
Сулейманов
10
Бальбоа
3
Коледин
3
Коледин
10
Бальбоа
29
Тичич
69
Сидоренко
69
Сидоренко
29
Тичич
3
Кирш
77
Ивлев
77
Ивлев
3
Кирш
88
Лесовой
29
Сефас
29
Сефас
88
Лесовой
52
Смелов
29
Урванцев
29
Урванцев
52
Смелов
7
Роналдо
87
Лангович
87
Лангович
7
Роналдо
78
Чистяков
67
Игнатов
67
Игнатов
78
Чистяков
10
Щетинин
21
Шанталий
21
Шанталий
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
9
Мохеби
18
Кучаев
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Джонатан Альба
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Ростов
Точно не сыграют
Умар Сако
ЦЗ
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
2
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
18
14
Офсайды
1
2
Количество передач
361
386
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ростова», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»

«Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Нижний Новгород
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