05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-1-2-2
30
Медведев
19
Шнапцев
3
Кирш
25
Карич
24
Фаринья
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
88
Лесовой
52
Смелов
10
Бальбоа
6
Олусегун
4-1-3-2
1
Ятимов
40
Вахания
78
Чистяков
4
Мелехин
22
Семенчук
8
Миронов
7
Роналдо
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
99
Сулейманов
10
Бальбоа
3
Коледин
3
Коледин
10
Бальбоа
29
Тичич
69
Сидоренко
69
Сидоренко
29
Тичич
3
Кирш
77
Ивлев
77
Ивлев
3
Кирш
88
Лесовой
29
Сефас
29
Сефас
88
Лесовой
52
Смелов
29
Урванцев
29
Урванцев
52
Смелов
7
Роналдо
87
Лангович
87
Лангович
7
Роналдо
78
Чистяков
67
Игнатов
67
Игнатов
78
Чистяков
10
Щетинин
21
Шанталий
21
Шанталий
10
Щетинин
18
Кучаев
9
Мохеби
9
Мохеби
18
Кучаев
99
Сулейманов
91
Шамонин
91
Шамонин
99
Сулейманов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Джонатан Альба
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Ростов
Точно не сыграют
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
2
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
18
14
Офсайды
1
2
Количество передач
361
386
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
70
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ростова», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»