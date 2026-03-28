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  • «Факел» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

«Факел» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 16:50
Факел
28.03.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
70
Нури Абдоков
АП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
93
Мераби Уридия
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
КАМАЗ
53
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
91
Антон Рощин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
3-1-2-2-2
96
Обухов
44
Журавлев
20
Юрганов
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
18
Симонов
97
Магомедов
10
Альшин
9
Гнапи
19
Пуси
4-1-1-3-1
30
Замерец
76
Суханов
3
Маругин
6
Калистратов
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
8
Шамкин
11
Караев
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
23
Якимов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
23
Якимов
18
Симонов
8
Багамаев
8
Багамаев
18
Симонов
9
Гнапи
93
Уридия
93
Уридия
9
Гнапи
19
Пуси
7
Турищев
7
Турищев
19
Пуси
79
Семенов
79
Семенов
11
Караев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
11
Караев
83
Лайкин
22
Солодухин
22
Солодухин
83
Лайкин
28
Султонов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
28
Султонов
8
Шамкин
91
Рощин
91
Рощин
8
Шамкин
Семенов
12
Ревазов
12
Ревазов
Семенов
Остались в запасе
Факел
КАМАЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
53
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Факел - КАМАЗ
4
1
4
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «КАМАЗа», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«КАМАЗ»

«Факел» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Факел
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