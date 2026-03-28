Составы команд
Факел
Факел
3-1-2-2-2
96
Обухов
44
Журавлев
20
Юрганов
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
18
Симонов
97
Магомедов
10
Альшин
9
Гнапи
19
Пуси
4-1-1-3-1
30
Замерец
76
Суханов
3
Маругин
6
Калистратов
28
Семенов
83
Лайкин
7
Аюкин
28
Султонов
10
Защепкин
8
Шамкин
11
Караев
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
23
Якимов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
23
Якимов
18
Симонов
8
Багамаев
8
Багамаев
18
Симонов
9
Гнапи
93
Уридия
93
Уридия
9
Гнапи
19
Пуси
7
Турищев
7
Турищев
19
Пуси
79
Семенов
79
Семенов
11
Караев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
11
Караев
83
Лайкин
22
Солодухин
22
Солодухин
83
Лайкин
28
Султонов
11
Абдуллаев
11
Абдуллаев
28
Султонов
8
Шамкин
91
Рощин
91
Рощин
8
Шамкин
Семенов
12
Ревазов
12
Ревазов
Семенов
Остались в запасе
Факел
КАМАЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
53
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Антон Хазов
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
69
Владислав Давыдов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Антон Хазов
Статистика матча Факел - КАМАЗ
4
1
4
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «КАМАЗа», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»