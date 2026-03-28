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  • «Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

«Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 16:20
Нефтехимик
28.03.2026, суббота, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
13
Денис Титов
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
4-1-3-1
13
Титов
17
Валиахметов
15
Шадринцев
65
Толстопятов
24
Кахидзе
6
Родин
7
Никитин
94
Кучугура
7
Шильцов
14
Машуков
4-1-2-1-2
51
Митров
7
Маляров
2
Бозов
50
Лысцов
44
Корнюшин
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
23
Стефанович
77
Гонгапшев
15
Шадринцев
5
Мусалов
5
Мусалов
15
Шадринцев
94
Кучугура
8
Кантария
8
Кантария
94
Кучугура
7
Шильцов
17
Кокоев
17
Кокоев
7
Шильцов
14
Машуков
11
Магомедов
11
Магомедов
14
Машуков
13
Титов
53
Моисеев
53
Моисеев
13
Титов
15
Самойлов
32
Косогоров
32
Косогоров
15
Самойлов
50
Голубев
29
Никитин
29
Никитин
50
Голубев
23
Стефанович
11
Порохов
11
Порохов
23
Стефанович
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
51
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Шинника», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Шинник»

«Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Нефтехимик
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