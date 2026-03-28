Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-1-3-1
13
Титов
17
Валиахметов
15
Шадринцев
65
Толстопятов
24
Кахидзе
6
Родин
7
Никитин
94
Кучугура
7
Шильцов
14
Машуков
4-1-2-1-2
51
Митров
7
Маляров
2
Бозов
50
Лысцов
44
Корнюшин
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
23
Стефанович
77
Гонгапшев
15
Шадринцев
5
Мусалов
5
Мусалов
15
Шадринцев
94
Кучугура
8
Кантария
8
Кантария
94
Кучугура
7
Шильцов
17
Кокоев
17
Кокоев
7
Шильцов
14
Машуков
11
Магомедов
11
Магомедов
14
Машуков
13
Титов
53
Моисеев
53
Моисеев
13
Титов
15
Самойлов
32
Косогоров
32
Косогоров
15
Самойлов
50
Голубев
29
Никитин
29
Никитин
50
Голубев
23
Стефанович
11
Порохов
11
Порохов
23
Стефанович
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
51
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Шинника», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»