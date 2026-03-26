26.03.2026, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Украина
Украина
4-1-3-2
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
5
Бондарь
18
Тымчик
21
Калюжный
6
Ярмолюк
17
Судаков
20
Зубков
19
Ванат
15
Цыганков
4-1-2-2-1
23
Нордфельдт
4
Хин
3
Линделеф
2
Лагербилке
5
Гудмундссон
16
Карлстрем
6
Йоханссон
18
Аяри
10
Нигрен
11
Эланга
17
Дьекереш
6
Ярмолюк
10
Шапаренко
10
Шапаренко
6
Ярмолюк
20
Зубков
18
Очеретко
18
Очеретко
20
Зубков
21
Калюжный
7
Гуцуляк
7
Гуцуляк
21
Калюжный
17
Судаков
21
Пономаренко
21
Пономаренко
17
Судаков
19
Ванат
9
Яремчук
9
Яремчук
19
Ванат
5
Гудмундссон
8
Свенссон
8
Свенссон
5
Гудмундссон
4
Хин
15
Старфельт
15
Старфельт
4
Хин
11
Эланга
19
Сванберг
19
Сванберг
11
Эланга
18
Аяри
7
Бергвалл
7
Бергвалл
18
Аяри
Остались в запасе
Украина
Швеция
23
Руслан Нещерет
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Эдуард Сарапий
ОП
14
Александр Пихаленок
ЦП
22
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Сергей Ребров
12
Мелькер Элльборг
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
20
Эрик Смит
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
26
Таха Али
ЛВ
14
Руни Барджи
ПВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
23
Руслан Нещерет
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Эдуард Сарапий
ОП
14
Александр Пихаленок
ЦП
22
Назар Волошин
ПВ
Остались в запасе
12
Мелькер Элльборг
ВР
1
Noel Tornqvist
ВР
20
Эрик Смит
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
20
Хуго Ларссон
ЦП
26
Таха Али
ЛВ
14
Руни Барджи
ПВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Украина - Швеция
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
12
10
Офсайды
5
0
Количество передач
560
270
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Швеции, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Оkko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»