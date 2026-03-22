22.03.2026, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-2-2-1
23
Мартинес
3
Динь
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
6
Баркли
7
МакГинн
17
Роджерс
19
Санчо
11
Уоткинс
4-2-2-2
1
Хермансен
2
Ван-Биссака
15
Мавропанос
4
Дисаси
25
Диуф
22
Соучек
32
Поттс
20
Боуэн
18
Фернандеш
11
Кастелланос
19
Пабло
6
Баркли
21
Луис
21
Луис
6
Баркли
7
МакГинн
8
Тилеманс
8
Тилеманс
7
МакГинн
19
Санчо
31
Бэйли
31
Бэйли
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
22
Соучек
55
Канте
55
Канте
22
Соучек
2
Ван-Биссака
27
Магасса
27
Магасса
2
Ван-Биссака
32
Поттс
17
Траоре
17
Траоре
32
Поттс
11
Кастелланос
9
Уилсон
9
Уилсон
11
Кастелланос
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Альфонсе Ареоля
ВР
49
Finlay Herrick
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
49
Finlay Herrick
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
Точно не сыграют
Вест Хэм
Точно не сыграют
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
3
7
Офсайды
0
4
Количество передач
507
342
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Вест Хэма», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Вест Хэм»
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Источник: «Бомбардир»