Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астон Вилла» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Астон Вилла» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 16:05
Астон Вилла
22.03.2026, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
15' Д. МакГинн 68' О. Уоткинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
19
Пабло
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
31
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
49
Finlay Herrick
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
55
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
3
Динь
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
24
Онана
6
Баркли
7
МакГинн
17
Роджерс
19
Санчо
11
Уоткинс
4-2-2-2
1
Хермансен
2
Ван-Биссака
15
Мавропанос
4
Дисаси
25
Диуф
22
Соучек
32
Поттс
20
Боуэн
18
Фернандеш
11
Кастелланос
19
Пабло
6
Баркли
21
Луис
21
Луис
6
Баркли
7
МакГинн
8
Тилеманс
8
Тилеманс
7
МакГинн
19
Санчо
31
Бэйли
31
Бэйли
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
22
Соучек
55
Канте
55
Канте
22
Соучек
2
Ван-Биссака
27
Магасса
27
Магасса
2
Ван-Биссака
32
Поттс
17
Траоре
17
Траоре
32
Поттс
11
Кастелланос
9
Уилсон
9
Уилсон
11
Кастелланос
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Альфонсе Ареоля
ВР
49
Finlay Herrick
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
49
Finlay Herrick
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Вест Хэм
Точно не сыграют
Лукаш Фабиански
ВР
Крисенцио Саммервил
ПВ
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
3
7
Офсайды
0
4
Количество передач
507
342
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.58
-0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Вест Хэма», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Вест Хэм»

«Астон Вилла» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Астон Вилла
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
23:45
Карседо описал Даку двумя словами
23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
5
Все новости
Все новости
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
00:22
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
Вчера, 19:39
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
Вчера, 18:17
«Барселона» провела переговоры по Родри
Вчера, 11:34
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+