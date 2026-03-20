20.03.2026, пятница, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
17
Шильников
97
Покидышев
24
Клещенко
13
Бардыбахин
6
Макаров
5
Трошечкин
7
Сафронов
10
Симонян
33
Арбузов
11
Эльдарушев
4-1-1-2-2
96
Обухов
55
Тодорович
5
Габараев
95
Гапонов
44
Журавлев
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
19
Пуси
9
Гнапи
7
Сафронов
15
Данилкин
15
Данилкин
7
Сафронов
10
Симонян
18
Кайнов
18
Кайнов
10
Симонян
33
Арбузов
18
Родионов
18
Родионов
33
Арбузов
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
5
Габараев
97
Магомедов
97
Магомедов
5
Габараев
52
Нетфуллин
10
Альшин
10
Альшин
52
Нетфуллин
19
Пуси
7
Турищев
7
Турищев
19
Пуси
23
Якимов
93
Уридия
93
Уридия
23
Якимов
Остались в запасе
Ротор
Факел
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ротор - Факел
1
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Факела», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»