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  • «Ротор» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Ротор» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 18:20
Ротор
20.03.2026, пятница, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Факел
22' А. Эльдарушев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Артем Симонян
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
18
Илья Родионов
АП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
93
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
17
Шильников
97
Покидышев
24
Клещенко
13
Бардыбахин
6
Макаров
5
Трошечкин
7
Сафронов
10
Симонян
33
Арбузов
11
Эльдарушев
4-1-1-2-2
96
Обухов
55
Тодорович
5
Габараев
95
Гапонов
44
Журавлев
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
19
Пуси
9
Гнапи
7
Сафронов
15
Данилкин
15
Данилкин
7
Сафронов
10
Симонян
18
Кайнов
18
Кайнов
10
Симонян
33
Арбузов
18
Родионов
18
Родионов
33
Арбузов
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
5
Габараев
97
Магомедов
97
Магомедов
5
Габараев
52
Нетфуллин
10
Альшин
10
Альшин
52
Нетфуллин
19
Пуси
7
Турищев
7
Турищев
19
Пуси
23
Якимов
93
Уридия
93
Уридия
23
Якимов
Остались в запасе
Ротор
Факел
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ротор - Факел
1
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Факела», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Факел»

«Ротор» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел Ротор
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