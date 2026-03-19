Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астон Вилла» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Астон Вилла» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 21:50
Астон Вилла
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лилль
54' Д. МакГинн 85' Л. Бэйли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
21
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
27
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Оливье Жиру
(К) ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
33
Лилиан Баре
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
3-2-2-2-1
23
Мартинес
22
Матсен
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
21
Луис
26
Богарде
7
МакГинн
17
Роджерс
19
Санчо
18
Абрахам
3-3-1-1-2
1
Эзер
22
Мбемба
4
Александро
3
Нгой
15
Менье
6
Мукау
15
Перро
19
Бенталеб
6
Буадди
9
Жиру
27
Коррея
26
Богарде
2
Кэш
2
Кэш
26
Богарде
17
Роджерс
9
Эллиот
9
Эллиот
17
Роджерс
18
Абрахам
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Абрахам
7
МакГинн
10
Буэндия
10
Буэндия
7
МакГинн
19
Санчо
31
Бэйли
31
Бэйли
19
Санчо
4
Александро
2
Манди
2
Манди
4
Александро
15
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Менье
27
Коррея
10
Харальдссон
10
Харальдссон
27
Коррея
6
Мукау
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
6
Мукау
6
Буадди
20
Эджума
20
Эджума
6
Буадди
Остались в запасе
Астон Вилла
Лилль
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Бруно Женезио
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Гаэтан Перрен
ЦФ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Статистика матча Астон Вилла - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
10
Офсайды
1
3
Количество передач
502
454
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астон Вилла» против «Лилля», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Лилль»

«Астон Вилла» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лилль Астон Вилла
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карседо описал Даку двумя словами
23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+