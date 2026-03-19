19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
3-2-2-2-1
23
Мартинес
22
Матсен
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
21
Луис
26
Богарде
7
МакГинн
17
Роджерс
19
Санчо
18
Абрахам
3-3-1-1-2
1
Эзер
22
Мбемба
4
Александро
3
Нгой
15
Менье
6
Мукау
15
Перро
19
Бенталеб
6
Буадди
9
Жиру
27
Коррея
26
Богарде
2
Кэш
2
Кэш
26
Богарде
17
Роджерс
9
Эллиот
9
Эллиот
17
Роджерс
18
Абрахам
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Абрахам
7
МакГинн
10
Буэндия
10
Буэндия
7
МакГинн
19
Санчо
31
Бэйли
31
Бэйли
19
Санчо
4
Александро
2
Манди
2
Манди
4
Александро
15
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Менье
27
Коррея
10
Харальдссон
10
Харальдссон
27
Коррея
6
Мукау
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
6
Мукау
6
Буадди
20
Эджума
20
Эджума
6
Буадди
Остались в запасе
Астон Вилла
Лилль
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Бруно Женезио
Астон Вилла
Точно не сыграют
Статистика матча Астон Вилла - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
10
Офсайды
1
3
Количество передач
502
454
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Астон Вилла» против «Лилля», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»