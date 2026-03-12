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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Лилль - Астон Вилла
Лилль - Астон Вилла: обзор матча 12 марта 2026
Лилль
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Астон Вилла
61'
О. Уоткинс
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Лилль - Астон Вилла
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Люка Динь
(подножка)
90'
Замена
Харви Эллиот
️️️️➡️️
Морган Роджерс
90'
+5'
88'
Желтая карточка
Эмилиано Мартинес
(задержка игры)
Замена
Сориба Диауне
️️️️➡️️
Хакон Арнар Харальдссон
83'
83'
Замена
Леон Бэйли
️️️️➡️️
Эмилиано Буэндия
83'
Замена
Ян Матсен
️️️️➡️️
Джейдон Санчо
77'
Замена
Джон МакГинн
️️️️➡️️
Дуглас Луис
77'
Замена
Тэмми Абрахам
️️️️➡️️
Олли Уоткинс
Замена
Фелиш Коррея
️️️️➡️️
Нгал'айель Мукау
66'
Замена
Тома Менье
️️️️➡️️
Тиагу Сантуш
66'
61'
ГОЛ! 0:1!
Олли Уоткинс
Пас отдал
Эмилиано Буэндия
Замена
Матиас Фернандес-Пардо
️️️️➡️️
Гаэтан Перрен
52'
Травма
Гаэтан Перрен
51'
Замена
Айюб Буадди
️️️️➡️️
Бенжамин Андре
46'
Травма
Бенжамин Андре
45'
45'
+2'
Показать весь матч
Live: Лилль - Астон Вилла
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:1.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 0:1.
90+2'
Люка Динь (Астон Вилла) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Фелиш Коррея (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил Люка Динь (Астон Вилла).
90+1'
Люка Динь (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Оливье Жиру (Лилль) допустил опасную игру.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Замена у команды Астон Вилла. Морган Роджерс ушел, Харви Эллиот вышел.
90'
Айсса Манди (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
88'
Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) получил желтую карточку.
84'
Леон Бэйли (Астон Вилла) заработал штрафной на правом фланге.
83'
Замена у команды Лилль. Хакон Арнар Харальдссон ушел, Сориба Диауне вышел.
83'
Замена у команды Астон Вилла. Эмилиано Буэндия ушел, Ян Матсен вышел.
83'
Замена у команды Астон Вилла. Джейдон Санчо ушел, Леон Бэйли вышел.
82'
Момент не реализован! Эмилиано Буэндия (Астон Вилла). Длинный пас отдал Морган Роджерс.
81'
Джон МакГинн (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Правила нарушил Айюб Буадди (Лилль).
79'
Правила нарушил Фелиш Коррея (Лилль).
79'
Эмилиано Буэндия (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Люка Динь (Астон Вилла) сыграл рукой.
77'
Замена у команды Астон Вилла. Дуглас Луис ушел, Джон МакГинн вышел.
77'
Замена у команды Астон Вилла. Олли Уоткинс ушел, Тэмми Абрахам вышел.
77'
Ченсэл Мбемба (Лилль) заработал штрафной в атаке.
76'
Амаду Онана отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
75'
Матиас Фернандес-Пардо (Лилль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Айсса Манди.
74'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заработал штрафной в атаке.
74'
Правила нарушил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
73'
Фелиш Коррея (Лилль) в офсайде.
69'
Пауза в матче. Травму получил Берке Эзер (Лилль).
67'
Айсса Манди (Лилль) заработал штрафной в атаке.
66'
Замена у команды Лилль. Нгал'айель Мукау ушел, Фелиш Коррея вышел.
66'
Замена у команды Лилль. Тиагу Сантуш ушел, Тома Менье вышел.
65'
Амаду Онана (Астон Вилла) пробил (правой ногой) и попал в перекладину!
65'
Удар заблокирован. Бил Морган Роджерс (Астон Вилла). Ассистент - Дуглас Луис.
64'
Правила нарушил Оливье Жиру (Лилль).
64'
Эзри Конса (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Гол! 0:1! Забил Олли Уоткинс (Астон Вилла). Пас головой сделал Эмилиано Буэндия.
61'
Оливье Жиру (Лилль) пробил головой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Набиль Бенталеб.
59'
Пауза в матче. Травму получил Ромен Перро (Лилль).
56'
Джейдон Санчо (Астон Вилла) в офсайде.
52'
Замена у команды Лилль. Гаэтан Перрен ушел, Матиас Фернандес-Пардо вышел.
51'
Пауза в матче. Травму получил Гаэтан Перрен (Лилль).
50'
Удар заблокирован. Бил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
50'
Оливье Жиру (Лилль) в офсайде.
49'
Момент не реализован! Морган Роджерс (Астон Вилла). Пас отдал Ламаре Богарде.
45'
Замена у команды Лилль. Бенжамин Андре ушел, Айюб Буадди вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+3'
Момент не реализован! Морган Роджерс (Астон Вилла). Пас отдал Джейдон Санчо.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Момент не реализован! Ромен Перро (Лилль).
44'
Люка Динь отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
44'
Ромен Перро (Лилль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Бенжамин Андре.
43'
Момент не реализован! Оливье Жиру (Лилль).
40'
Тиагу Сантуш (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Момент не реализован! Морган Роджерс (Астон Вилла). Пас отдал Эмилиано Буэндия.
37'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
Правила нарушил Бенжамин Андре (Лилль).
36'
Ламаре Богарде (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Удар заблокирован. Бил Набиль Бенталеб (Лилль). Ассистент - Нгал'айель Мукау.
32'
Ромен Перро (Лилль) в офсайде.
28'
Айсса Манди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
27'
Морган Роджерс (Астон Вилла) сыграл рукой.
25'
Удар заблокирован. Бил Дуглас Луис (Астон Вилла). Ассистент - Морган Роджерс.
20'
Джейдон Санчо (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
20'
Правила нарушил Ромен Перро (Лилль).
19'
Удар заблокирован. Бил Ченсэл Мбемба (Лилль). Длинный пас делал Гаэтан Перрен.
18'
Пау Торрес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
17'
Тиагу Сантуш (Лилль) заработал штрафной на правом фланге.
17'
Правила нарушил Эмилиано Буэндия (Астон Вилла).
17'
Тиагу Сантуш (Лилль) сыграл рукой.
11'
Пауза окончена. Матч продолжается.
10'
Пауза в матче. Проблемы у команды Астон Вилла.
10'
Морган Роджерс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Гаэтан Перрен (Лилль).
9'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Дуглас Луис (Астон Вилла).
5'
Бенжамин Андре (Лилль) в офсайде.
2'
Ромен Перро (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Морган Роджерс (Астон Вилла).
1'
Набиль Бенталеб (Лилль) заработал штрафной в атаке.
1'
Правила нарушил Амаду Онана (Астон Вилла).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
23
Айсса Манди
ЦЗ
18
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
(К)
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
21
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
7
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Астон Вилла
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-3-2
1
Эзер
15
Перро
23
Манди
18
Мбемба
22
Сантуш
17
Мукау
21
Андре
6
Бенталеб
10
Харальдссон
9
Жиру
28
Перрен
3-2-1-2-2
23
Мартинес
4
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
21
Луис
26
Богарде
19
Санчо
27
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
21
Андре
32
Буадди
32
Буадди
21
Андре
28
Перрен
7
Фернандес-Пардо
7
Фернандес-Пардо
28
Перрен
10
Харальдссон
35
Диауне
35
Диауне
10
Харальдссон
17
Мукау
27
Коррея
27
Коррея
17
Мукау
19
Санчо
22
Матсен
22
Матсен
19
Санчо
21
Луис
7
МакГинн
7
МакГинн
21
Луис
27
Роджерс
9
Эллиот
9
Эллиот
27
Роджерс
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
10
Буэндия
31
Бэйли
31
Бэйли
10
Буэндия
Остались в запасе
Лилль
Астон Вилла
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
20
Ноа Эджума
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
20
Ноа Эджума
ПВ
Остались в запасе
64
Джеймс Райт
ВР
40
Марко Бизот
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
Точно не сыграют
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Мэтти Кэш
ПЗ
Статистика матча Лилль - Астон Вилла
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
12
Офсайды
5
1
Количество передач
442
470
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Пьер Моруа
Посещаемость:
40187
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