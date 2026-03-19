Астон Вилла

Стали известны все участники Лиги чемпионов-2026/27

Сын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов

Анчелотти возвращается к работе в Европе

«Лилль» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40