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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Астон Вилла - Лилль
Астон Вилла - Лилль: обзор матча 19 марта 2026
Астон Вилла
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лилль
54'
Д. МакГинн
85'
Л. Бэйли
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Лилль
Завершен
90'
+3'
ГОЛ! 2:0!
Леон Бэйли
Пас отдал
Олли Уоткинс
85'
Замена
Харви Эллиот
️️️️➡️️
Морган Роджерс
84'
Замена
Леон Бэйли
️️️️➡️️
Джейдон Санчо
84'
81'
Замена
Тиагу Сантуш
️️️️➡️️
Тома Менье
Замена
Мэтти Кэш
️️️️➡️️
Ламаре Богарде
74'
Замена
Эмилиано Буэндия
️️️️➡️️
Джон МакГинн
74'
73'
Замена
Айсса Манди
️️️️➡️️
Александро
Желтая карточка
Дуглас Луис
(задержка)
72'
67'
Замена
Хакон Арнар Харальдссон
️️️️➡️️
Фелиш Коррея
67'
Замена
Ноа Эджума
️️️️➡️️
Айюб Буадди
67'
Замена
Матиас Фернандес-Пардо
️️️️➡️️
Нгал'айель Мукау
Замена
Олли Уоткинс
️️️️➡️️
Тэмми Абрахам
56'
ГОЛ! 1:0!
Джон МакГинн
Пас отдал
Джейдон Санчо
54'
45'
+1'
25'
Желтая карточка
Фелиш Коррея
(задержка)
Показать весь матч
Live: Астон Вилла - Лилль
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:0.
90+3'
2-й тайм окончен. Счет 2:0.
90+3'
Набиль Бенталеб (Лилль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
85'
Гол! 2:0! Забил Леон Бэйли (Астон Вилла). Ассистент - Олли Уоткинс.
84'
Замена у команды Астон Вилла. Морган Роджерс ушел, Харви Эллиот вышел.
84'
Замена у команды Астон Вилла. Джейдон Санчо ушел, Леон Бэйли вышел.
83'
Ромен Перро (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
82'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Правила нарушил Ченсэл Мбемба (Лилль).
81'
Замена у команды Лилль. Тома Менье ушел, Тиагу Сантуш вышел.
78'
Ченсэл Мбемба (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Ноа Эджума (Лилль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла). Пас отдал Натан Нгой.
74'
Замена у команды Астон Вилла. Ламаре Богарде ушел, Мэтти Кэш вышел.
74'
Замена у команды Астон Вилла. Джон МакГинн ушел, Эмилиано Буэндия вышел.
73'
Замена у команды Лилль. Alexsandro Ribeiro ушел, Айсса Манди вышел.
72'
Дуглас Луис (Астон Вилла) получил желтую карточку за фол.
72'
Ноа Эджума (Лилль) заработал штрафной на правом фланге.
71'
Дуглас Луис отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
71'
Момент не реализован! Оливье Жиру (Лилль). Навешивал Хакон Арнар Харальдссон с углового.
68'
Амаду Онана отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
67'
Замена у команды Лилль. Нгал'айель Мукау ушел, Матиас Фернандес-Пардо вышел.
67'
Замена у команды Лилль. Айюб Буадди ушел, Ноа Эджума вышел.
67'
Замена у команды Лилль. Фелиш Коррея ушел, Хакон Арнар Харальдссон вышел.
66'
Олли Уоткинс (Астон Вилла) сыграл рукой.
65'
Джейдон Санчо (Астон Вилла) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Дуглас Луис.
63'
Удар заблокирован. Бил Олли Уоткинс (Астон Вилла). Ассистент - Морган Роджерс.
56'
Замена у команды Астон Вилла. Тэмми Абрахам ушел, Олли Уоткинс вышел.
54'
Гол! 1:0! Забил Джон МакГинн (Астон Вилла). Ассистент - Джейдон Санчо (быстрый проход).
54'
Набиль Бенталеб (Лилль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Эмилиано Мартинес (Астон Вилла).
53'
Правила нарушил Дуглас Луис (Астон Вилла).
53'
Айюб Буадди (Лилль) заработал штрафной в атаке.
48'
Момент не реализован! Alexsandro Ribeiro (Лилль). Навешивал Ромен Перро с углового.
47'
Виктор Линделеф отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
44'
Правила нарушил Оливье Жиру (Лилль).
44'
Амаду Онана (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Натан Нгой отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
42'
Амаду Онана (Астон Вилла) пробил головой по воротам. Сейв сделал Берке Эзер (Лилль). Длинный пас делал Джон МакГинн.
41'
Ромен Перро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
37'
Ян Матсен (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
Правила нарушил Тома Менье (Лилль).
36'
Амаду Онана (Астон Вилла) заработал штрафной в атаке.
34'
Удар заблокирован. Бил Джейдон Санчо (Астон Вилла). Ассистент - Морган Роджерс.
32'
Фелиш Коррея (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил Ламаре Богарде (Астон Вилла).
31'
Джейдон Санчо (Астон Вилла) заработал штрафной на правом фланге.
31'
Правила нарушил Ромен Перро (Лилль).
30'
Удар заблокирован. Бил Ромен Перро (Лилль). Ассистент - Фелиш Коррея.
29'
Тэмми Абрахам (Астон Вилла) в офсайде.
25'
Фелиш Коррея (Лилль) получил желтую карточку за фол.
25'
Ламаре Богарде (Астон Вилла) заработал штрафной на правом фланге.
25'
Правила нарушил Фелиш Коррея (Лилль).
25'
Морган Роджерс (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Айюб Буадди (Лилль).
24'
Пауза окончена. Матч продолжается.
24'
Пауза в матче. Травму получил Морган Роджерс (Астон Вилла).
21'
Момент не реализован! Айюб Буадди (Лилль). Длинный пас отдал Alexsandro Ribeiro.
18'
Alexsandro Ribeiro отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Астон Вилла.
16'
Правила нарушил Нгал'айель Мукау (Лилль).
16'
Дуглас Луис (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Джон МакГинн (Астон Вилла) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Натан Нгой (Лилль).
11'
Момент не реализован! Тома Менье (Лилль).
11'
Пау Торрес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
4'
Оливье Жиру (Лилль) в офсайде.
4'
Набиль Бенталеб (Лилль) заработал штрафной в атаке.
4'
Правила нарушил Джон МакГинн (Астон Вилла).
3'
Удар заблокирован. Бил Дуглас Луис (Астон Вилла). Ассистент - Джейдон Санчо.
1'
Момент не реализован! Джон МакГинн (Астон Вилла). Пас отдал Тэмми Абрахам.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
21
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
18
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
3
Натан Нгой
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
27
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Оливье Жиру
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
23
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
33
Лилиан Баре
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
42
Saad Boussadia
ЦП
7
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
35
Сориба Диауне
ЛВ
20
Ноа Эджума
ПВ
3-2-2-2-1
23
Мартинес
22
Матсен
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
21
Луис
26
Богарде
7
МакГинн
27
Роджерс
19
Санчо
18
Абрахам
3-3-1-1-2
1
Эзер
18
Мбемба
4
Александро
3
Нгой
12
Менье
17
Мукау
15
Перро
6
Бенталеб
32
Буадди
9
Жиру
27
Коррея
26
Богарде
2
Кэш
2
Кэш
26
Богарде
27
Роджерс
9
Эллиот
9
Эллиот
27
Роджерс
18
Абрахам
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Абрахам
7
МакГинн
10
Буэндия
10
Буэндия
7
МакГинн
19
Санчо
31
Бэйли
31
Бэйли
19
Санчо
4
Александро
23
Манди
23
Манди
4
Александро
12
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
12
Менье
27
Коррея
10
Харальдссон
10
Харальдссон
27
Коррея
17
Мукау
7
Фернандес-Пардо
7
Фернандес-Пардо
17
Мукау
32
Буадди
20
Эджума
20
Эджума
32
Буадди
Остались в запасе
Астон Вилла
Лилль
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
60
Zadig Lanssade
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Бруно Женезио
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Brian Madjo
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Лилль
Точно не сыграют
Бенжамин Андре
ЦП
Марк-Орель Каяр
ВР
Хамза Игамане
ЦФ
Этан Мбаппе
ЦП
Гаэтан Перрен
ЦФ
Осаме Сахрауи
ЛВ
Усман Туре
ЦЗ
Статистика матча Астон Вилла - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
10
Офсайды
1
3
Количество передач
502
454
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.39
xGP (предотвращенные голы)
0.2
0.2
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Вилла Парк
Посещаемость:
37583
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