18.03.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
7 : 2
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-2-1
13
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
22
Кубарси
20
Канселу
22
Берналь
20
Педри
16
Лопес
11
Рафинья
19
Ямаль
9
Левандовски
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
8
Тонали
3
Холл
11
Барнс
18
Гордон
7
Жоэлинтон
11
Эланга
41
Рэмзи
13
Гарсия
25
Щесны
25
Щесны
13
Гарсия
24
Гарсия
4
Араухо
4
Араухо
24
Гарсия
20
Канселу
42
Эспарт
42
Эспарт
20
Канселу
16
Лопес
10
Ольмо
10
Ольмо
16
Лопес
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
7
Жоэлинтон
4
Ботман
4
Ботман
7
Жоэлинтон
2
Триппьер
21
Ливраменто
21
Ливраменто
2
Триппьер
8
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Тонали
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
18
Гордон
18
Осула
18
Осула
18
Гордон
Остались в запасе
Барселона
Ньюкасл
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
Точно не сыграют
Ньюкасл
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
457
267
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
4.29
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Барселона» против «Ньюкасла», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»