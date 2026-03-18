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  • «Барселона» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Барселона» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 19:35
Барселона
18.03.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
7 : 2
Завершен
Ньюкасл
6' Рафинья 18' М. Берналь 45+7' Л. Ямаль (П) 51' Ф. Лопес 56' Р. Левандовски 61' Р. Левандовски 72' Рафинья
15' Э. Эланга 28' Э. Эланга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
(К) ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
20
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
18
Вильям Осула
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
22
Кубарси
20
Канселу
22
Берналь
20
Педри
16
Лопес
11
Рафинья
19
Ямаль
9
Левандовски
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
8
Тонали
3
Холл
11
Барнс
18
Гордон
7
Жоэлинтон
11
Эланга
41
Рэмзи
13
Гарсия
25
Щесны
25
Щесны
13
Гарсия
24
Гарсия
4
Араухо
4
Араухо
24
Гарсия
20
Канселу
42
Эспарт
42
Эспарт
20
Канселу
16
Лопес
10
Ольмо
10
Ольмо
16
Лопес
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
7
Жоэлинтон
4
Ботман
4
Ботман
7
Жоэлинтон
2
Триппьер
21
Ливраменто
21
Ливраменто
2
Триппьер
8
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Тонали
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
18
Гордон
18
Осула
18
Осула
18
Гордон
Остались в запасе
Барселона
Ньюкасл
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
9
Гави
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
Точно не сыграют
Алекс Бальде
ЛЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Жюль Кунде
ЦЗ
Френки де Йонг
ЦП
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Статистика матча Барселона - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
457
267
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
4.29
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Барселона» против «Ньюкасла», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Ньюкасл»

«Барселона» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ньюкасл Барселона
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